Aprobada una segunda prórroga para vender parcelas en la Zalia, hasta marzo

El proceso para la venta de parcelas en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ha sido objeto de una nueva prórroga, la segunda en cuatro meses . La decisión fue adoptada en una reunión del consejo de Administración de la Zalia, que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, reveló el pasado mes de septiembre que la sociedad había recibido una petición de reserva de suelo de 130.000 metros cuadrados, de la que no ofreció más detalles por motivos de confidencialidad, al tiempo que ponía en marcha un plan especial para facilitar la captación de proyectos estratégicos en un espacio que se puso en marcha en 2005 con la vocación de albergar una gran plataforma logística pero que no acaba de fraguar. El PP teme que esta nueva prórroga sea síntoma de que de la venta de parcelas no marcha al ritmo deseado.

La comercialización de la primera fase de la Zalia arrancó el pasado mes de junio, con la puesta a la venta de un lote de trece parcelas de las 61 que integran la primera fase, tras el proceso de refundación de la sociedad. El consejo de administración de la Zalia aprobó luego el 30 de septiembre la ampliación del plazo para recibir ofertas por las parcelas que habían salido a comercialización, tras ser excluidas tres para las que se optó por tramitar una comercialización conjunta. La segunda prórroga, acordada el pasado lunes, da ahora un nuevo plazo, el 31 de marzo de 2025, para la presentación de ofertas que serán valoradas en un proceso de concurrencia competitiva sobre los criterios establecidos en un pliego de condiciones que prima la creación de puestos de trabajo (hasta 35 puntos); la inversión proyectada (hasta un máximo de 20 puntos); la incidencia indirecta de la actividad en la zona (hasta 10 puntos); el respeto al medio ambiente (tres puntos). También se otorgará hasta un máximo de 25 puntos a la mejor oferta económica por metro cuadrado. El diputado autonómico José Cuervas-Mons (PP) expresó ayer su "temor" de que esta segunda prórroga para la comercialización de parcelas de la Zalia revele que la venta no tiene la demanda que el consejero de F omento, Alejandro Calvo, "dio a entender cuando aseguró que había una reserva demás de cien mil metros cuadrados de la que no quiso dar más explicaciones cuando le pregunté en el Pleno, hace unos meses".

El PP ha presentado, además, una queja formal en la Junta General porque no ha recibido respuesta a sus peticiones de información acerca de las parcelas que hayan sido objeto de venta en la Zalia. Cuervas-Mons también atribuye este "silencio" de la consejería de Fomento al bajo volumen o escaso ritmo de esa comercialización, que vincula a la escasa idoneidad de los criterios recogidos en el pliego de condiciones elaborado para la Zalia. "Los criterios han sido incorrectos. No tiene mucho sentido que no se hayan primado las actividades relacionadas con el sector logístico para en el proceso de licitación de estas parcelas", planteó el diputado del primer grupo de la oposición.

El mantenimiento de la primera fase, a licitación La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ha sacado a licitación la contratación de los servicios de mantenimiento integral de la primera fase del parque logístico. Este servicio, según el Principado, garantizará la operatividad del polígono de cara a la entrega de las primeras parcelas comercializadas. El contrato, que tendrá una duración de doce meses, con la posibilidad de establecer prórrogas por un periodo máximo de tres años, supone una inversión total para los cuatro años de 251.641 euros. El objetivo principal es optimizar los recursos destinados al mantenimiento, reducir trámites administrativos y asegurar el cumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales, consolidando el área de San Andrés de los Tacones como un eje estratégico para el desarrollo industrial y logístico de Asturias, según ha comunicado el Gobierno autonómico. El Principado sostiene que el proceso de comercialización de parcelas en la primera fase de la Zalia continúa avanzando. "Se está agilizando la entrega de la parcela R11, adquirida por la Asociación de Empresarios de Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines de Asturias (ASETRA). Además, a fecha de 31 de diciembre, se han recibido manifestaciones de interés para las parcelas R6, R7 y R8. Actualmente, permanecen disponibles para su comercialización siete parcelas de esta primera fase", detalló el Gobierno autonómico en un a nota.

