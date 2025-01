Récord en las Urgencias del HUCA: 511 pacientes en un día y esta es la razón

Nuevo récord de pacientes en un solo día en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Anteayer, jueves, día 2, la cifra de enfermos adultos atendidos en el complejo sanitario ovetense fue de 511. La máxima marca precedente había sido de 503 pacientes, registrados el 26 de diciembre de 2023, en pleno azote de "tripledemia" (combinación de gripe, covid y virus respiratorios). En el momento actual, según los médicos consultados por este periódico, los cuadros víricos están en auge, la curva de la gripe está empezando a ascender y la circulación del coronavirus es poco intensa y no se prevé que suba demasiado en las próximas semanas.

Lo más previsible –indican los especialistas– es que el influjo de la gripe se incremente de manera ininterrumpida hasta tocar techo a finales de este mes de enero. "Nos queda esperar la llegada de una mayor circulación de la gripe A, que se facilita en estos momentos al no tener competidor viral", señalan los técnicos del Observatorio de Salud en Asturias, dependiente de la Consejería de Salud.

En cuanto al virus del covid-19, indica la misma fuente, "en esta temporada otoño-invernal está casi ausente, en esta semana se estabiliza su incidencia y sigue con presencia únicamente testimonial". "No hay indicios de que vaya a remontar en las próximas semanas", puntualiza el Observatorio.

Éste el contexto en el que se ha producido el nuevo récord de urgencias de adultos en el HUCA. "Lo de ayer (por el jueves) fue una locura. Mucha gente y bastantes de ellos bastante malitos", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA un profesional sanitario del HUCA. "Estamos viendo mucha infección respiratoria. Covid muy poco y gripe todavía no mucha; lo más abundante, cuadros víricos", señaló otro.

Un factor relevante para una cifra tan elevada como 511 pacientes en 24 horas en el área de Urgencias es la acumulación de días no laborables. Los lunes, tras los fines de semana, son tradicionalmente las jornadas de mayor afluencia de pacientes. Y las tres últimas Navidades se han saldado con otros tantos records de afluencia al HUCA que han tenido lugar tras los puentes festivos. Recapitulemos: el lunes 9 de enero de 2023 (después de tres días de fiesta: Reyes y el fin de semana posterior), se alcanzó un máximo histórico que entonces quedó establecido en 461 adultos atendidos; el 26 de diciembre de 2023 (martes posterior a un sábado, a un domingo que fue Nochebuena y a un lunes que fue Navidad), se registraron 503 usuarios adultos; y este pasado jueves (después de Nochevieja y Año Nuevo), el complejo sanitario de La Cadellada recibió de nuevo una afluencia masiva, fijando un nuevo máximo que parece ensanchar la capacidad de resolución de los sanitarios del HUCA hasta límites que hace unos años parecían inalcanzables.

¿Por qué acuden tantos enfermos a Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias? De manera global, a juicio de algunos sanitarios el elemento clave son las listas de espera para cirugías, pruebas diagnósticas y consultas con el especialista. La complicación de sus situaciones con el paso de los meses o la búsqueda de una asistencia que al menos alivie los problemas de salud empuja a muchos pacientes a un dispositivo sanitario que ofrece varias ventajas: no presenta incompatibilidades horarias (ofrece la misma atención las 24 horas de los 365 días del año), está dotado al máximo desde el punto de vista tecnológico, está muy accesible para todos los habitantes del centro de Asturias, dispone de un amplísimo parking…

Otro factor influyente es la época invernal, acompañada de sus clásicos efectos sobre la salud. "Vemos cuadros de fiebre, tos, dolores osteomusculares, dolor de garganta, malestar general, a veces diarrea… lo habitual todos los años", indica Rodrigo Abad, médico de familia del centro de salud de Pola de Siero. Rocío Herrero, directora del centro de salud de La Lila (Oviedo), observa "abundantes cuadros de bronquitis, faringitis y catarros de vías altas", y anota: "Gripes hemos visto pocas hasta ahora".

En lo relativo al covid, buena parte de los casos registrados en las últimas semanas se han producido en "menores de 5 años que no han tenido inmunización natural ni artificial con vacuna", diagnostica el Observatorio de Salud en Asturias.

En el área sanitaria de Gijón, la situación del Hospital de Cabueñes es de una ocupación "alta", pero no preocupante. No hay colapso, aseguran las fuentes consultadas. "Hay mucho trabajo, pero tenemos camas", subrayan profesionales de Cabueñes, quienes resaltan que "no estamos especialmente mal teniendo en cuenta las fechas".

