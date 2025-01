El roscón de Reyes se reinventa en Asturias: de turrón, sidra, sin gluten...

Hay quien dice que el dulce que representa por antonomasia la Navidad es el roscón de Reyes (por encima incluso de los turrones), una elaboración que muchos asturianos encargan con mucha antelación, incluso en el mes de noviembre. Una unidad, con su faba (según la tradición, al que le toque, debe pagar el producto) y la figura de la suerte, se cotiza al alza estos días en la región. Pero al hojaldre relleno de almendra de toda la vida le han salido en los últimos tiempos competidores, fruto del deseo de los pasteleros de seducir al mayor número de clientes. Ahora, los hay de turrón, con sidra y hasta sin gluten. "El de siempre aún gana, pero cada vez hay mayor variedad", cuenta Jacinto Rubén Rama, pastelero y repostero de la confitería Jarama, en Oviedo.

"Hacemos el de hojaldre y también el de bollería estilo brioche, tipo suizo. Pero no el suizo de siempre sino uno que está mucho más enriquecido porque lleva agua de azahar, limón, naranja, muchas cosas que no lleva este último", afirma esta profesional. "Bien sin relleno, bien relleno con nata, trufa, cabello de ángel o crema pastelera", matiza. Y añade: "La televisión trae muchas modas que luego pide la gente. Pero algunas acaban pasando pronto y el que se mantiene es el roscón tradicional, es decir, el de hojaldre relleno de almendra con una figura que simula un Rey Mago", reseña. Aún así, advierte, la variedad no para de ganar terreno.

Roscón Reina Maga de un obrador sin gluten en Oviedo. / A. P. P.

Lydia Elguezabal Pérez es una de las que innova en su establecimiento, Llambionadas, en Oviedo, sin dejar tampoco de lado la tradición. "Intento salirme un poco de los cánones establecidos y ofrecer también otras opciones, otros sabores que la gente vienen demandando", cuenta. Desde noviembre, le realizan encargos. Al tradicional, el de hojaldre, le da su toque "bañándolo con yema y un glaseado de azúcar, añadiendo frutas confitadas". Cada año crea un roscón nuevo. Pero este 2025 se ha "venido arriba", como ella dice, y ha creados dos: el de sidra y el de turrón.

Lydia Elguezabal, en su pastelería de Oviedo, con su innovador roscón de sidra. En su mano, balones, coronas y muñequitos como sorpresa. / A. P. P.

"El de sidra va coronado con manzana por encima. Es un bollo estilo brioche. Le ponemos anís perlado por encima y dentro lleva un praliné de avellana rústico. Hacemos una compota de manzana un pelín ácida y se combina con una mermelada de manzana más dulzona que recuerda a la sidra dulce. Y al mousse le añadimos un poco de sidra espumosa asturiana. Ese toque de sidra, de manzana, es mi homenaje a la cultura sidrera a través de este roscón. El de turrón también es muy innovador y sorprendente", explica. No falta la faba y, como sorpresa, otra novedad: pequeños balores, coronas o figuritas infantiles populares.

La Amasería, un obrador sin glutén en Oviedo, tiene varios tipos de roscones en estas fechas, tal y como explica su gerente Edén Jiménez: el del rey Melchor, sin relleno; el del rey Gaspar, relleno de nata; y el de Baltasar, relleno de chocolate. "El cuarto y más innovador es el de La Reina Maga, que recuerda a nuestro pastel relleno de nata, Vetusta, y está bañado en chocolate natural rosa", señala este profesional, quien recuerda que, por encargo, realiza estos dulces, que luego se pueden recoger en la esquina de la calle del Peso y, estos días, en el mercadillo navideño junto a la catedral. Como sorpresa, ha incluido un pin-ladrillo solidario por la dana de Valencia, elaborado por la ceramista Natalia Suárez.

Las recreaciones de animales que incluyen como sorpresa en el roscón de Chalo García y Alejandro Carmona. / Ángel González

En Gijón, los pasteleros de The Little Toffee afirman que lo suyo es el "anti-roscón". Apuestan por un modelo disruptivo para sus roscones, que ya son singulares en su forma, muy diferente a la tradicional. "No lleva ni fruta, ni agua de azahar. Es un brioche del estilo bollo suizo", explica Chalo García, quien también reseña sus rellenos, algunos innovadores: "Dulce de leche, nata, trufa de chocolate, de frambuesa, de cheescake de Oreo o de chantilly de pistacho". También rompen con la tradición de la sorpresa en el roscón "que va siempre acompañado de una tarjeta con una frase motivadora y simpática". "Metemos una figurita pero no metemos la faba porque representa el mal rollo de tener que pagar el siguiente", explica.

