"Si la situación en los laboratorios no mejora, igual acabo en una empresa"

Antonio García-Bernardo Tartiere es el mejor entre los mejores. Este biólogo ovetense de 23 años obtuvo, en la última convocatoria de ayudas predoctorales "Severo Ochoa" del Principado, la puntuación más alta de los 222 jóvenes investigadores que la solicitaron. Rozó el 10, con un 9,38. García-Bernardo, que acabó el curso pasado el máster de Biomedicina y Oncología Molecular, renunciará no obstante a este contrato, al conseguir una ayuda nacional superior: la FPU (Formación de Profesorado Universitario). Aún con un currículum brillante, su caso invita a la reflexión: no descarta irse a la empresa privada si la situación en los laboratorios no mejora.

-Un 9,38 es una notaza.

-Sí, pero en esta ocasión no ha sido solo mérito mío. En el proceso de selección de las ayudas "Severo Ochoa" puntúan el expediente académico, los idiomas, las publicaciones científicas, las ponencias en cursos... Pero también cuenta el currículum del director de tesis, que en mi caso es el doctor José María Pérez Freije, y el trabajo del grupo de investigación. Por tanto, esa nota es fruto de mi esfuerzo y del esfuerzo de todo el laboratorio.

-En cualquier caso, los sobresalientes vienen de atrás. También fue premio extraordinario de la Universidad de Oviedo de 2023.

-La verdad es que se me dio bastante bien la carrera (Biología) y saqué muy buenas notas. Yo creo que la clave fue dar en el clavo con lo que me gustaba y me motivaba. Y después, ser perseverante y trabajar duro.

-¿Siempre quiso ser científico?

-¡Puf, qué va! Cuando era pequeño quería ser veterinario, porque me gustaban mucho los animales. Luego tuve una etapa en la que quería ser biólogo marino. Y en el Bachiller dudé entre Biotecnología, Biología y Medicina, aunque esta última carrera en seguida la descarté. Conocer al doctor Carlos López-Otín y entrar en su laboratorio fue lo que despertó en mí ese fuego por la ciencia. Tuve la suerte de pedirle consejo a Otín y acerté de lleno escogiendo el grado de Biología.

-Aunque ya no esté en la Universidad de Oviedo, ¿sigue en contacto con López-Otín?

-Sí, hoy mismo (por ayer) me escribió para comentar unos estudios que se habían publicado recientemente y cómo podríamos aplicarlos nosotros al envejecimiento acelerado, a la progeria.

-¿Qué investigará en su tesis doctoral?

-Tenemos varios proyectos en marcha sobre envejecimiento. Uno de los principales es sobre las alteraciones que sufren la expresión de nuestros genes. Por decirlo así, nuestros genes son los llevan la batuta de la mayoría de los procesos biológicos que ocurren en nuestro cuerpo y eso tiene que estar muy bien orquestado. Sin embargo, durante el envejecimiento, esa orquesta que ha sonado tan bien a lo largo de nuestra vida, empieza a desafinar y acaba generando problemas cardiovasculares, cáncer... Lo que vamos a intentar ahora es ver cuáles son las claves de ello, haciendo un estudio longitudinal en ratones. Por otro lado, también me gustaría hacer algún trabajo sobre el cáncer.

-¿Por ejemplo?

-Buscar determinantes comunes del envejecimiento y el cáncer, como la senescencia celular, que parece tener un rol bivalente. Es decir, en los tumores, las células senescentes pueden tener un comportamiento antitumoral, previniendo la formación de cánceres, pero una vez que el tumor está formada, esas células envejecidas crean un ambiente proinflamatorio que favorecen su progresión.

-¿Y después de la tesis? ¿Cuáles son sus planes?

-De momento, son cuatro años los que tengo por delante de mucho trabajo y, si Dios quiere, de muchas colaboraciones y descubrimientos. Pensando más a futuro, no lo sé. Depende de cómo se encuentre la ciencia en ese momento y de las oportunidades que se me abran. Me encantaría ser profesor de universidad, pero eso es algo muy difícil. La gente que lo consigue ha tenido que pasar por unos años de precariedad laboral que no son normales y no sé si yo estoy dispuesto a ello. Mismamente, en las "Severo Ochoa" se habla de récord de ayudas, lo cual es cierto, pero no se cuenta que se saltó una convocatoria. ¿Y el sueldo ha subido? Sí, pero sigue estando por debajo de la ayuda FPU del Ministerio de Ciencia que también me concedieron.

-¿Renunciará entonces a la ayuda regional?

-Sí, ambas ayudas son incompatibles. La FPU incluye una formación más orientada a la docencia, que es lo que a mí me gusta, y, además, las condiciones salariales son sustancialmente mejores.

-¿Cuánto mejores?

-En el primer año, las "Severo Ochoa" son 17.000 euros brutos. El salario mínimo interprofesional son algo menos de 16.000. O sea, una persona con una carrera, un máster, que entra a concursar por un contrato público que es muy competitivo gana poco más de 1.000 euros más que el salario mínimo interprofesional. En la FPU son 19.000 euros brutos el primer año y 24.000 en el segundo, tercer y cuarto año. Son cuantías que considero que están muy bien. Pero en la carrera investigadora sucede otra cosa: que cuando acabas la tesis, haces una estancia postdoctoral y quieres volver, te toca ser ayudante doctor con un sueldo parecido al que voy a tener yo este año como investigador predoctoral. Así que si las cosas no mejoran de aquí a cuatro años igual acabo en la empresa privada.

-¿Qué le pide al Gobierno?

-A todos los políticos, independientemente del signo político, se les llena la boca diciendo que la ciencia es muy importante, pero luego no son capaces, por ejemplo, de dar ayudas en tiempo y orden. Ya no hablamos de aumentar presupuestos, sino de cumplir los plazos. El programa de doctorado empezó en septiembre y las ayudas se resolvieron el mes pasado. ¿Que estamos tres meses trabajando gratis?

Suscríbete para seguir leyendo