El Colegio de Educadores pide "no llevar el conflicto" a los centros asturianos

El proceso puesto en marcha por el Principado para hacer funcionarios a una parte del personal laboral de los centros de acogimiento y atención social a menores, en concreto a quienes cuentan con la titulación universitaria en Educación Social, ha desatado un encendido debate entre los trabajadores de un colectivo donde conviven profesionales de otras disciplinas como, entre otras, la psicología, trabajo social, pedagogía y magisterio, excluidos ahora de esta funcionarización. El Colegio de Educación Social del Principado, que defiende y apoya el plan del Gobierno autonómico, pidió ayer que este conflicto "no se traslade al funcionamiento de los centros".

El Colegio de Educación Social de Asturias ofreció ayer una rueda de prensa para contestar a la crítica unánime y contundente de todos los sindicatos contra este proceso de funcionarización del Principado. El primer mensaje de su presidente, Pablo Yáñez, fue revelador. "Queremos ser contundentes, deseamos que no se trasladen los conflictos a los centros, centros de acogimiento y otros recursos porque son las casas de los niños, niñas y adolescentes", planteó el presidente del órgano colegial, que compareció junto la secretaria de la entidad, Carmen de la Fuente, y las vocales, Sara González, Flor González y Paloma Navarro.

Yáñez responsabilizó a los comités de empresa de las consejerías de Derechos Sociales y Hacienda " de estar lanzando el mensaje de que se está dando una rápida funcionarización respecto a la figura del educador y la educadora social, al que este Colegio quiere responder que no es así". También afirmó que "no va a haber unos despidos masivos" y subrayó que "nadie va a perder su puesto fijo en la Administración del Principado, esto no tiene el impacto que se pretende dar, de que de la noche a la mañana van a acabar muchas personas en la calle".

Otra de las discrepancias formuladas por los sindicatos acerca de este proceso consistía en la limitación de promoción interna a la actual plantilla de educadores sin la titulación de Educación Social. La entidad colegial respondió con una pregunta: "¿Pueden los auxiliares de enfermería promocionar al cuerpo de Enfermería sin la titulación de Enfermería?", planteó Yañez. Flor González manifestó la sorpresa que causó al Colegio de Educación "la beligerancia" de los comités de empresa., que están dispuestos a convocar movilizaciones , y defendió la necesidad de "revisar los protocolos y actualizarnos porque la UCI social de la infancia está en estos centros y el estado desamparo en el que llegan los niños a la administración regional no es igual hace 30 años, que hace 20 o que hace 10 años".

