La cantidad que gastarán los asturianos en estas rebajas: más que otros años

Con "ganas y buenas expectativas". Así afrontan los comerciantes asturianos las rebajas de después de Reyes, que empiezan mañana mismo con una previsión de gasto superior a la de 2024. La Asociación Española de Consumidores estima que desembolsaremos 17 euros más que en la pasada campaña, hasta llegar a los 181 euros totales por persona. Los empresarios de la región confían en que el buen ritmo de ventas que hubo en Navidades se repita ahora en enero.

"Estas fiestas fueron bien, incluso mejor que las del año pasado. Nosotros empezamos algo más flojos, pero al final fue mejor de lo esperado. El tiempo respetó y eso ayudó a que la gente saliese a la calle y comprase", afirma Nacho del Río, presidente de la Asociación de Comercio de Oviedo y propietario de la tienda de moda masculina Harcher. Del Río es optimista y cree que la campaña de rebajas de invierno será igual de buena. Ana Doldán, copropietaria de Perseo, una tienda de moda para mujer ubicada en Gijón, asegura que estas Navidades se ha visto a la gente "más receptiva a gastar". "En noviembre ya se empezaron a hacer compras y eso que nosotras no hacemos Black Friday. La gente empieza cada vez primero", señala. Para Doldán, el tiempo, con pocos días de lluvia, también fue clave. "Eso animó a salir. Por lo que hemos hablado con otras tiendas, en el centro de Gijón la campaña fue buena. Las compras fuertes son para Reyes y desde Nochevieja lo hemos notado mucho", comenta. Esta semana, con el inicio de las rebajas, será sobre todo de cambios, aunque cada vez hay menos devoluciones, porque los Reyes ya van "sobre seguro".

A Aida Menéndez Puente, al frente de la tienda de moda femenina Aloha Tatá de Oviedo, ya "poca" mercancía le queda tras la campaña navideña. Ella es fiel a las rebajas de toda la vida: esperará a mañana para hacer descuentos. "Este año hemos visto que muchas tiendas, incluso comercios pequeños, han adelantado las ofertas y han hecho promociones. Eso antes no se solía hacer", señala. Menéndez espera con "entusiasmo" las rebajas de enero: "A ver si podemos liquidar lo que nos queda y empezar una nueva temporada".

Los comerciantes piden a los asturianos que en estas rebajas miren hacia el pequeño comercio frente a los gigantes online. "Alguien que compra un vestido a 19 euros debería pensar que con ese precio se está pagando injustamente a quien lo cose. El comercio local es confianza, comodidad, contaminar menos...", defiende Nacho del Río. Según Randstad, las rebajas de enero generarán más de 2.400 contratos en Asturias, un 16,2% más que en 2024.

Consumo pide "prudencia"

El director general de Consumo, Faustino Zapico, alertó ayer sobre los riesgos de lanzarse sin freno a comprar en los próximos días. "Hay que ser prudentes para no arrepentirnos después", pidió. Zapico recordó a los consumidores que los productos en venta deben mostrar su precio original junto al rebajado. "No vale poner solo uno", aclaró. Y dio otro aviso: la calidad de los productos con rebaja no puede ser inferior a la que había antes. Es decir, apuntó, "no vale sacar cosas de peor calidad precisamente para las rebajas". Zapico hizo una tercera recomendación: la garantía y el servicio postventa deben ser iguales. Un cuarto y último consejo: conservar el ticket para devoluciones. "Si el artículo tiene algún defecto, la empresa está obligada a devolver el dinero", señaló.

Suscríbete para seguir leyendo