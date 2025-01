Los empleados públicos en Asturias que pueden pedir una mejora salarial: más de 6.600 tienen tres meses para acreditarlo

Más de 6.600 empleados del Principado tendrán este año tres meses de plazo para acreditar el ascenso de categoría en la carrera profesional, un reconocimiento que le dará derecho a una subida salarial, que varía en función del grupo al que pertenecen. Uno de los colectivos más numeroso que se beneficiará de esta mejora en el complemento de la carrera profesional es el de los interinos y temporales, que vieron reconocido ese derecho en los tribunales en 2019, hace ahora seis años.

La carrera profesional tiene en Asturias cuatro categorías. En la de entrada no se percibe ningún plus salarial, ya que para cobrar dicho complemento los empleados públicos deben acreditar una serie de requisitos: haber superado las evaluaciones que les realizan sus superiores jerárquicos, llegar a una cifra de días trabajados que el Principado exige para evitar el absentismo y reunir una serie de puntos que se consiguen mediante la realización de cursos de formación. En la actualidad, en la administración autonómica hay cerca de 16.000 empleados incorporados a la carrera profesional, aunque algo más de la mitad están en la categoría inicial, la de entrada, en la que no se cobra plus alguno. El complemento retributivo lo cobran en la actualidad más de 3.500 empleados que están en la primera categoría (oscilan entre los 54 y los 210 euros mensuales en función del grupo funcionarial); más de 2.000 de la segunda categoría (varía entre los 110 y los 420 euros, según el grupo) y cerca de 1.500 en la tercera categoría (donde el complemento se mueve en una horquilla entre los 164 y los 632 euros mensuales, según el grupo o agrupación profesional). El cálculo de los potenciales nuevos reconocimientos de la carrera profesional de cada año es tarea obligada de la dirección general de Empleo Público cuando toca calcular el coste salarial de la plantilla para su incorporación al Presupuesto del Principado.

Las condiciones Asturias fue la primera autonomía que implantó la carrera profesional para los empleados de la Administración regional, un plus salarial que ya percibía el personal sanitario y el docente. Los requisitos exigidos para cobrar este plus están vinculados a los días trabajados, a la superación de la evaluación de los superiores jerárquicos y a la realización de formación.

Para acceder a la primera categoría, los empleados públicos y funcionarios deben llegar a 1.827 días de trabajo efectivo, acreditar cinco evaluaciones y reunir 125 puntos por formación adicional.

El acceso a la segunda categoría requiere 2.192 días de trabajo efectivo, acreditar seis evaluaciones favorables y reunir 174 puntos. El derecho a la tercera categoría (la de complementos más altos) es para el personal que ha permanecido 8 años en la segunda y acredita 8 evaluaciones. En todos los casos hay que solicitar la categoría dentro de los tres meses siguientes al cumplimiento de la permanencia.

La entrada del año 2025 permitirá a algo más de 6.600 empleados autonómicos una subida en el complemento salarial de la carrera profesional, siempre que hayan superado los requisitos exigidos por el Principado. Cerca de 3.500 cobrarán por primera vez el citad o plus a lo largo de este año, mientras que más de 2.300 pasarán a la segunda categoría, en la que entran desde este mismo mes de enero unos 2.000 empleados públicos interinos y temporales, a los que el Principado tuvo que reconocer el derecho a cobrar la carrera profesional tras sentencia ganadas en los tribunales por los sindicatos CSIF y CC OO. Además, entrarán en la tercera categoría, la que da derecho a los complementos más elevados, más de setecientos empleados autonómicos.

Paradoja con los educadores

Entre los dos mil interinos y temporales a los que el Principado deberá reconocer la segunda categoría habrá un buen número de educadores sociales y auxiliares educadores, lo que da lugar a una situación paradójica. Mientras la Administración asturiana reconoce su buen desempeño y esfuerzo en formación continua, indicadores sin los cuales no podrían subir de categoría en la carrera profesional, el Gobierno autonómico ha decidido excluir por primera vez a todos los que no tienen la titulación universitaria de Educación Social de poder presentarse al proceso de funcionarización en un ámbito donde también hay personal con distintas titulaciones universitarias como la psicología, el trabajo social, la pedagogía o el magisterio, que ven ahora cercenada su posibilidad de promoción interna o incluso en peligro seguir en su puesto actual en el caso de los interinos.

