El pueblo asturiano de la Navidad se apaga esta medianoche: ¡hasta tuvieron que regular el tráfico por el número de visitantes!

Parece que fue ayer, pero no. Un mes justo ha pasado desde que los vecinos de Aciera le dieron al encendido de luces en su espectacular decoración navideña, -este año aún mayor que en ediciones anteriores-, y que ha atraído durante estos días a cientos de visitantes de toda España y del extranjero hasta la pequeña localidad del concejo de Quirós. Los vecinos dieron lustre a casas, hórreos, paneras y cuantos recovecos hay para aportar su magia en este período.

"Ha sido tremenda la cantidad de gente que ha venido, mucho más que en años anteriores. Casi son incontables los metros de luces navideñas que instalamos. Este año, aumentamos la decoración a cuatro o cinco hórreos y paneras, así como elementos del trabajo en el campo, además de que algunos vecinos incorporaron escenas nuevas", explica José Antonio Carnero, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Canor Fandos. "El año que viene no vamos a aumentar más, ya va bien. Estamos encantados de que la gente nos visite, otra historia es ya los que no respetan las señalizaciones en la carreta. Suben, aparcan en los laterales y causan atascos tremendos" añade. Junto a él, el presidente de la misma, Miguel San José, destaca que "los fines de semana estaban miembros de Protección Civil abajo regulando el tráfico, pero entre semana no". "El día de Navidad hubo aquí un colapso importante por este motivo", subraya.

Ramón Prieto, Miguel San José y José Antonio Carnero, ayer, ante una vivienda decorada. / A. P.

Hoy, a las doce de la noche, Aciera volverá a su normalidad con el apagado de las luces navideñas. Luego queda recoger . "Hacemos una convocatoria un sábado de este mes con gente que es de aquí aunque no sea residente y, entre todos, una cuadrilla de ocho o diez, enseguida lo quitamos todo", dice San José.

María Arranz y Renato Méndez se despiden de la iluminación. / A. P.

Charo Viejo, vestida de gnoma, junto a un carrito de helados rehabilitado. / A. P.

Entre quienes no quieren decir adiós a la Navidad se encuentran Charo Viejo y su marido, Ramón Prieto, que este año han sido reconocidos por su ilusión y su trabajo con el premio a la mejor decoración navideña en la categoría de particulares y comercios de Quirós, galardón que recogieron en Bárzana, con su casa "Entre duendes, osos y pesebres". Por primera vez, ella se ha vestido de gnoma con todas las ganas del mundo. "Me encanta la Navidad y me apena que se acabe. La gente valora el empeño que ponemos en ello y me emociona especialmente el trato con los niños, son maravillosos. Aquí en el buzón de los sueños, dejan sus ilusiones y sus anhelos tanto ellos, como algunos mayores. Ojalá se cumplan para todos", dice, emocionada, Viejo.

También se despiden María Arranz y Renato Méndez, que decoraron el entorno de su casa con estrellas, renos, ovejas y un pasillo de luces. "Vino mucha gente y estamos encantados. No hacía más que comentarios buenos del pueblo, nos han felicitado mucho y eso es algo muy bonito y nos da ánimos para, el año que viene, hacerlo aún mejor. ¡Adiós, nos vemos en diciembre de 2025!", exclaman.

