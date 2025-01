Más de 18.000 euros: lo que el Principado gastó en una baraja de la Agenda 2030 (y sigue sin uso)

El Principado tramitó de forma exprés al final de la anterior legislatura la compra de 6.100 juegos de baraja de la Agenda 2030, un gasto de más de 18.000 euros, que dos años después seguían sin uso alguno. El encargo reposa en un cuarto de las dependencias de la consejería de Ordenación del Territorio en el edificio de Llamaquique (Oviedo), y fue efectuado en la etapa de José Antonio Garmón como director general de Gobernanza Pública, Transparencia y Agenda 2030, según ha constatado el diputado autonómico José Cuervas-Mons (PP).

"Es kafkiano, refleja la falta de respeto al administrar el dinero procedente de los impuestos que pagan los asturianos", critica el diputado popular, que pone este contrato como "ejemplo del despilfarro que hay en los contratos menores por parte del Gobierno de Adrián Barbón".

La contratación de 6.100 juegos de la baraja de la Agenda 2030 se inició el 6 de marzo de 2023 y pese a la burocracia que suele caracterizar la maquinaria autonómica este contrato menor, que ascendió a un total de 18.137 euros, en apenas dos semanas ya contaba con la resolución de adjudicación y en el mes de octubre se cumplimentó el pago a una de las diez empresas a las que se había pedido presupuesto. La adjudicataria fue la empresa “Pingbro Games”, de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, que incluyó además de los naipes los estuches de plástico para cada juego de la baraja.

La configuración de los naipes contratados por el Principado sirve para jugar al tradicional juego de las parejas, ya que cada baraja incluye dos cartas dedicados a cada uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030, que comienzan postulando el fin de la pobreza y acaban en la reivindicación de alianzas para lograr los objetivos de este plan internacional de desarrollo sostenible comprometido por 195 países en el año de 2015. "No son ni guapas, quedé espantado al verlas", afirma el diputado del Grupo Popular en la Junta General. Cada objetivo tiene un dibujo común. Además, en cada juego hay otras tres parejas con otros tantos logos de la Agenda 203o, los objetivos de Desarrollo Sostenible y de la ONU. La singularidad autonómica de estas cartas es la Cruz de la Victoria sobre fondo azul que aparece en el reverso de cada una de las cuarenta cartas. En un presupuesto como el del Principado, que supera de largo, los 6.000 millones de euros, un contrato de algo más de 18.000 euros es una parte minúscula, pero el diputado Cuervas-Mons alerta del "coladero" existente en la contratación menor.

"No es de recibo destinar 18.000 euros en semejante gasto. ¿Quien fue el genio de tan brillante idea? Tal parece que no se sabía en qué gastar el dinero que sale religiosamente de los impuestos de los asturianos", comenta Cuervas-Mons, que quiso comprobar la existencia de las barajas y y vio in situ que están sin uso, en un cuarto trastero de la dirección general de la Agenda 2030. Fue una de las "herencias" que se encontró su actual titular, Juan Ponte, de su antecesor en el cargo, José Antonio Garmón. Al parecer, uno de los destinos en los que se piensa para dar salida a estas barajas es repartirlos por los Centros de Día del Principado. "Menudo planazo", ironiza el diputado popular Cuervas-Mons. "Es un gasto absurdo y sin sentido y lo peor de todo es que hay muchos más como este porque la contratación menor del Principado está plagada de ejemplos de este tipo", concluye el parlamentario del primer grupo de la oposición.

