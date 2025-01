El americano enamorado de España se decanta por esta región: ¡cuelga su bandera del ventilador y un famoso político le ha contestado!

Larry Shy ha ido amasando miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales haciendo gala, sobre todo, de una cosa: un profundo enamoramiento por España. Y eso que es de muy lejos, de Estados Unidos. Pero su pasión por todo lo que sea español solo es equiparable a su capacidad de tener ocurrencias que encantan a sus seguidores. Ah, y también a su amor por los Detroit Lions, equipo de fútbol americano del estado de Michigan, del que procede.

El estilo desenfadado de Larry Shy, conocido ya popularmente como "el americano enamorado de España", ha caído de pie entre miles de españoles enganchados a las maravillas que el americano habla de su país. Pero Larry Shy ha querido mostrar, especialmente, su predilección por una autonomía.

Y lo ha hecho a su manera: colgando la bandera de esa región española de su ventilador. No es otra que el Principado de Asturias. En el vídeo, con miles de reproducciones, Larry aparece sentado junto a una mesa con su portátil mientras la bandera asturiana, con la cruz de la Victoria en medio, gira colgada de su ventilador.

Como en otros de sus vídeos, su mujer, extrañada, le pide explicaciones y le pregunta qué hace esa bandera ahí. Larry Shy le dice que no es una bandera cualquiera. Y tras ser interpelado acerca de en qué está trabajando con el ordenador bajo la enseña asturiana giratoria, Shy muestra la pantalla con la palabra "puxa" para gritar, haciendo un esfuerzo importante en el acento, "puxa Asturias".

El vídeo ha sido aplaudido por su numerosísimo público español en las redes, incluidos muchos asturianos. Y, entre ellos, el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien se ha sumado a las reacciones al vídeo de Larry Shy. "¡Puxa Asturies!", ha comentado el político asturiano.

Pero no es la primera vez que Shy alaba las cualidades de Asturias, región que ya visitó en uno de sus viajes por España. "Look at this" (Mirad esto, en castellano), gritó en otra ocasión a sus seguidores desde la playa de La Franca, cerca del límite con Cantabria. Desde allí aseguró que el mar Cantábrico es "increíble". "Solo mi España puede hacer esto", sentencia. Una de sus frases más famosas.

Para Larry la playa de La Franca es una de las más bonitas que ha visitado nunca. Muchos asturianos le comentaron entonces sus publicaciones para darle la bienvenida y le recomendaron lugares para visitar, como Cangas de Onís o Cudillero. También hay quien le recordó que no se olvidase de probar la sidra, el cachopo y la fabada.

Larry Shy no solo quedó maravillado por los paisajes de Asturias, sino que también se sintió atraído por su "cultura vibrante y rica", tal y como apunta en su cuenta de Twitter. Desde la música tradicional asturiana, con sus gaitas y tamboriles; o la Fiesta de la Sidra, Larry se sumergió de lleno en la vida y las tradiciones asturianas. Aprendió el idioma, participó en las celebraciones locales y se convirtió en un embajador informal de la cultura asturiana en los Estados Unidos.

Ahora, ya en 2025, ha querido recordar su predilección por Asturias colgando la bandera de la Cruz de la Victoria del ventilador de su casa. Y ojo, que sus Detroit Lions están haciendo una increíble temporada en la NFL. ¿Veremos a Larry Shy celebrando un título de su equipo con sidra asturiana?