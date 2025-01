El PP acusa a Barbón de querer que Asturias sea la "isla fiscal" más cara

Se acabó la tregua navideña. El PP acusó ayer al presidente Adrián Barbón de estar "muy contento" de que Asturias siga siendo la "isla fiscal" más cara, después de que el Consejo de Gobierno emitiese un informe contrario a la propuesta popular de bonificar el 99 por ciento el impuesto de Sucesiones en el caso de transmisiones de empresas familiares y explotaciones agrarias hasta el cuarto grado de consanguinidad. El motivo de este rechazo –obviando cuestiones ideológicas, como el rechazo a la competitividad fiscal– es la merma de la recaudación en cinco millones, de los 100 actuales a los 95 que se ingresarían en caso de aplicar la bonificación.

Para los populares, esos 5 millones supondrían sin embargo "un alivio fiscal que permitiría no solo la supervivencia de empresas y explotaciones ganaderas , sino también el mantenimiento del empleo, especialmente donde es más necesario, en las alas de la región", según indicó este miércoles en la Junta General el diputado regional del PP Luis Venta, acompañado por el también parlamentario Andrés Ruiz. Mantendrán por tanto su iniciativa parlamentaria, que se discutirá el día 23. Con el citado informe desfavorable, añadió Venta, "Barbón se ha quitado la careta, no quiere aliviar la carga impositiva de los asturianos". Y añadió que "ha tardado 15 días en reconocer su farsa parlamentaria". Se refería al rifirrafe vivido en el parlamento el pasado 23 de diciembre, cuando el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez defendió –tras las críticas al Presupuesto del líder del PP, Álvaro Queipo– que el proyecto presupuestario incluía ya la petición de los populares de que se bonificase al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones. Peláez llegó a reprochar a los populares que no se leyeran el documento, pero finalmente tuvo que admitir que existía un error de redacción en el texto y que por la legislación estatal no se conseguía el objetivo defendido por el Ejecutivo. "La mentira tiene las patas muy cortas", sentenció Venta.

En definitiva, el Gobierno –"desnortado, agotado, perdido"– quiere "seguir exprimiendo a impuestos a los asturianos". Venta indicó que Asturias es la única región que mantiene alto Sucesiones, mientras que Galicia, Castilla y León y Cantabria mantienen reducciones. Y puso un ejemplo: "Es falso que la tributación asturiana sea similar a otras regiones. Trasmitir una empresa familiar con un millón de euros de capital tiene un coste de 200.000 euros en Cantabria, mientras que en Asturias supone 900.000 euros. Nosotros queremos que se paguen 15.000". Venta recordó que Asturias, con un 23 por ciento, encabeza las renuncias de herencias.

Andrés Ruiz acusó al Gobierno de "mantener una ideología que hace que los asturianos paguen más impuestos y que nos ha convertido en una isla fiscal, es sangrante que no permitan ese alivio fiscal de cinco millones".