La razón por la que 50 de los 170 parques de baterías en marcha en Asturias quedarán paralizados este mes

El Principado aprobará "este mes" el decreto que permitirá suspender "de forma inmediata" la instalación de parques de baterías en suelos no urbanizables, mientras que las nuevas directrices aún tardarán "entre 18 y 24 meses" en salir a la luz. Así lo avanzó ayer el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, tras reunirse con representantes de la plataforma asturiana Stop Parques de Baterías. La norma para el corto plazo "está ultimada", según la Consejería de Ovidio Zapico, y será aprobada "en unos días" por parte del Consejo de Gobierno.

La medida afectará a medio centenar de proyectos de las más de 170 autorizaciones que ha recibido el Principado. No obstante, "en estos momentos no hay ninguna autorización de parques de baterías definitiva". "Solo hubo una en el concejo de Salas, a la que, por ahora, el promotor ha renunciado y está pidiendo unas modificaciones", dejó claro Ruiz Latierro. El resto de peticiones, agregó, se encuentran en la fase de tramitación ambiental; es decir, "no han llegado a la urbanística".

Lejos de mostrar alegría por el anuncio, los afectados, que ayer se concentraron con pancartas en Llamaquique, transmitieron "preocupación" por la gestión de la Consejería de Industria. "Vemos muchos peligros en la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (aprobada el pasado mes de diciembre para atraer grandes inversiones), porque, tal y como está redactada, nos parece que puede ser un coladero para que nos pongan parques de baterías casi al lado de las casas. Los criterios para declarar estratégico un proyecto son absolutamente laxos", se quejó Carlos Mañes, portavoz de la plataforma Stop Parques de Baterías.

Ignacio Ruiz Latierro, al fondo, preside la reunión con representantes vecinales contrarios a los parques de baterías. / LNE

Los asturianos en contra de que estas instalaciones proliferen en suelos no industriales reclamaron una vez más que haya "equilibrio entre la transición ecológica y los intereses de la ciudadanía". "Nos parece que Industria le está ganando la mano a Ordenación del Territorio y eso no nos gusta, porque tenemos la sensación de que Industria está más preocupada por defender los intereses de las industrias y de una agenda que viene de más arriba, de Bruselas, antes que los intereses de los ciudadanos", manifestó Mañes. En la plataforma son perfectamente conscientes de que los parques de baterías acabarán llegando a la región – "No somos tan ilusos como para pensar que vamos a detener su instalación–, pero piden que solo se puedan implantar en suelos industriales, "respetando a personas y viviendas". "Muchas empresas apuestan por el suelo rural, porque es mucho más barato que el industrial. Lo que no puede pasar es que el interés económico prevalezca sobre el de las personas", denunciaron.

Justo eso es lo que tratará de evitar la reforma del reglamento de ordenación del territorio que lleva a cabo la Consejería Ovidio Zapico. En concreto, se modificará el artículo 51, "lo que permitirá que se realice una suspensión inmediata como trámite previo a cualquier aprobación inicial, algo que hasta ahora no era posible", según aclaró el directo general Ignacio Ruiz Latierro. "El decreto está ultimado y pendiente de su aprobación en Consejo de Gobierno, que será presumiblemente en unos días, en este mes en todo caso", afirmó. A continuación, "daremos paso a un periodo de exposición pública y después se procederá a lo que es la suspensión propiamente y a la orden de redacción de las directrices para la regulación de este tipo de instalaciones".

El proceso para la redacción de las directrices que establecerán los criterios generales para la implantación ordenada de los parques de baterías en Asturias tendrán un plazo mucho más dilatado. "Primero habrá una fase de información inicial, después una exposición pública y finalmente un trámite de aprobación definitiva, lo que nos puede llevar fácilmente entre 18 y 24 meses", concretó el director general. La modificación del reglamento y la posterior elaboración de directrices únicamente afectará, recalcó Ignacio Ruiz Latierro a los proyectos que estén "en suelo no urbanizable y, por lo tanto, en suelo no industrial".

Uno de los últimos proyectos de almacenes de energía mediante baterías en ser frenados es el de Lavandera, en Gijón. El Ayuntamiento de Carmen Moriyón anunció su paralización el pasado jueves al pretender ubicarse cerca de casas. "El bienestar de los gijoneses es innegociable", defendió el Gobierno municipal. Por contra, en Corvera la multinacional belga Aspiravi ha obtenido luz verde ambiental para la construcción de seis plataformas sobre las que se instalarán 60 estructuras metálicas.

