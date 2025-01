El aclamado chef y la famosa modelo asturiana que protagonizan el nuevo concurso de cocina de Telecinco: "Habrá muchos guiños..."

Con la gijonesa Blanca Romero y el carreñense Marcos Morán por el medio era imposible que no hubiera algún que otro guiño asturiano en "Next Level Chef", el programa de cocina que la noche de este miércoles ha estrenado la cadena Telecinco. Quedan nueve entregas más por delante hasta marzo, una cada semana.

"Hay más de un guiño asturiano. Blanca y yo nos pasamos todos los programas con referencias a la tierra, son constantes, así que invito a la gente a verlo", cuenta Marcos Morán a LA NUEVA ESPAÑA. Es de lo poco que puede desvelar del contenido el cocinero de Casa Gerardo (Prendes, Carreño), el más veterano en Asturias con una estrella Michelin. Porque en "Next Level Chef" ya está todo grabado, ya que el rodaje de cada programa se hizo entre finales de septiembre y principios de octubre en unos estudios en Irlanda.

Morán no es nuevo en la televisión. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que se le ha visto en el popular y veterano programa de TVE "MasterChef".

Pero "Next Level Chef" no tiene nada que ver, explica. "He ido alguna vez invitado a la tele, pero esto es completamente distinto y un formato más ambicioso", asegura. El cocinero asturiano es uno de los tres mentores de los concursantes y miembro del jurado junto a Francis Paniego y Rakel Cernicharo. En sus manos está aconsejar y llevar a los participantes a la victoria. "Ganará, pues, quien logre llegar hasta el final en las cocinas", dice Morán. Habrá que esperar hasta el final. No queda otra.

Morán, en pleno concurso, dando indicaciones. / Cedida

Como explican en Telecinco, en el programa "se ponen a prueba el ingenio, la creatividad y la capacidad de resolver problemas de chef profesionales, influencers gastronómicos de renombre y cocineros amateurs". En total serán 21 concursantes: 7 aficionados, 7 profesionales y 7 influencers gastronómicos.

"El plató es una casa con tres plantas, cada una para una cocina. En la de más arriba está la más moderna, con lo más avanzado de la tecnología. La del medio digamos que es una intermedia, y abajo, en el sótano que llamamos, está digamos lo peor, el infierno...", describe con humor Marcos Morán. "La comida se distribuye desde arriba hasta abajo. Es decir, los de la planta alta pueden elegir los mejores ingredientes para cocinar y a los de abajo les llega lo que los otros no quieren".

Aquí tendrán que demostrar unos y otros su buena mano a los fogones y cómo la necesidad agudiza el ingenio. Después de haber elegido la pasada noche a los 15 finalistas, en las próximas semanas todos tendrán que enfrentarse a distintas pruebas en cada planta, ayudados por los chefs mentores. Además, habrá un jurado que contará con reconocidas figuras del mundo de la gastronomía como Jordi Cruz, Jesús Sánchez, Martín Berasategui o Paco Morales, entre otros.

La gijonesa Blanca Romero se encarga de presentar el programa. En su caso tampoco es una "intrusa" en la cocina, pues conocido es su paso por MasterChef y su destreza entre ollas que ella documenta en sus redes sociales. De hecho, unos cuantos personajes que presumen de cocinillas en Instagram u otros formatos se pondrán a prueba en el programa. "Vamos a ver si hacen trampa o no. Es muy fácil hacer una receta en Instagram, aquí se va a ver si cocinan bien o no tienen ni idea", avisa Romero.

El espectáculo está asegurado. Pero, ante todo, asegura Marcos Morán, en "Next Level Chef" habrá mucha cocina. "Se verán habilidades técnicas que son muy útiles para cuando se cocina en casa. Está grabado en vivo, del tirón, sin cortes, con cámara lateral. Y eso se nota. Manda la parte culinaria así que es aconsejable para todos aquellos a los que les guste. Es ante todo un concurso", sostiene el chef. El premio, unos nada desdeñables 100.000 euros.