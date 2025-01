Las clases llenan las cafeterías con la vuelta de la actividad escolar

La vuelta a clase tras las fiestas navideñas no sólo llenó ayer de nuevo las aulas sino que ha propiciado también que muchos negocios situados junto a los colegios retomen una "normalidad" que se refleja en una mayor caja. "La vida es totalmente diferente para nosotros cuando los niños van al colegio porque sus familias consumen mucho en nuestros locales", reconocen los dueños de este tipo de establecimientos.

El regreso a las clases era ayer palpable en la calle Menén Pérez de Gijón, a tiro de piedra del colegio Jovellanos. "Muchos padres dejan a los niños y vienen a tomar un café o vienen antes de recogerlos", explicaba Juan Bautista, encargado de un establecimiento en esa vía, para el que la clientela es "totalmente diferente" cuando hay actividad escolar. "Ahora trabajamos más con padres o abuelos de alumnos o con profesores", explicaba.

Padres ayer en el colegio Germán Fernández Ramos de Oviedo. / David Cabo

Cerca de ese céntrico lugar gijonés, Cecilia Vega y Álvaro Hurtado tomaban algo en una cafetería de la calle La Merced mientras aguardaban la salida del pequeño Mael, de 4 años, del comedor del centro escolar. "A veces, venimos más temprano, al desayuno", comentaba Vega. La vuelta a la rutina no fue traumática para el niño. "No quería que se acabara la Navidad, pero se levantó animado, con ganas de ver a sus compañeros", decía su madre.

"Vivo del colegio y de la Factoría Cultural", expresaba ayer a las claras Rosa Rodríguez, hostelera del local más próximo al colegio público Palacio Valdés situado en el céntrico barrio avilesino del Carbayedo. La presencia del centro es un acicate más para la economía de este entorno del barrio. "Raro es el día que no tomamos un cafetín antes de recoger a los críos, solemos cambiar de bar, pero es una rutina", afirmaban Juan Rodríguez y Mario García, que acuden a recoger a sus nietos al colegio. "Si no hay colegio, si no hay niños se nota mucho", sostenía la hostelera avilesina.

Rosa Rodríguez, con una bandeja, delante del colegio Palacio Valdés. / I. G.

Justo enfrente del instituto de La Corredoria tiene su local Diego Arias. Es punto de encuentro de alumnos y profesorado, por lo que la venta de pinchos crece durante la época escolar: "Dentro del horario de clase, sólo dejan salir del centro a los alumnos de Bachillerato, pero notamos que entre las ocho y las nueve de la mañana y con la salida a las dos de la tarde también se juntan los de la ESO. Cuando hay vacaciones notamos un bajón y los profesores lo que más demandan son cafés", según explicaba, ayer, después del inicio del segundo trimestre.

