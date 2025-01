Los concejos asturianos celebran "volver a ver grúas" y encuentran un filón de ingresos con el "boom" de la vivienda

El mejor ejemplo de que el mercado de la vivienda se ha reactivado en Asturias en los últimos tiempos son las grúas que se divisan en la línea de horizonte de algunos de los principales núcleos urbanos. "Son el mejor termómetro, estupendo", indica el alcalde de Siero, Ángel García, más que satisfecho por la evolución del mercado inmobiliario en su concejo, el cuarto del Principado en población. En general, los ayuntamientos aún no han cerrado sus balances de 2024, pero en la mayoría se percibe un aumento de ingresos por licencias de construcción y, en los que no, la solicitud de éstas se apila sobre la mesa a la espera de que se desbloqueen los planes generales o unidades de actuación, como es el caso de Navia.

A falta de datos concretos, hay uno que no engaña acerca del buen momento que atraviesa el sector de la vivienda en Asturias: la compraventa de pisos está ya al nivel de la burbuja inmobiliaria, con cifras mensuales en la región de más de 1.600 operaciones. Así las cosas, la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales creció en 2024 un 14% y hasta noviembre ascendía a casi 133 millones, cantidad que no se veía desde 2010.

Con todo, en Avilés advierten de que una cosa es la compra de vivienda y otra la construcción. "No podemos hablar de bondades en el mercado inmobiliario si lo que crece es la compraventa para hacer apartamentos turísticos. Lo que las ciudades necesitamos es vivienda para que la gente venga a trabajar y pueda hacer un proyecto de vida", reseña Raquel Ruiz, concejala de Hacienda.

En Gijón son algo más optimistas. "Es evidente que el crecimiento, o en este caso la recuperación, de un sector económico es siempre una muy buena noticia y redunda en un crecimiento financiero para la ciudad", señala María Mitre, concejala de Hacienda. "Desde el Ayuntamiento trabajamos diariamente para potenciar este desarrollo a través de diferentes estrategias como la captación de empresas que generen empleo de calidad o una mayor agilidad burocrática".

En Siero, a falta de concretar cifras de 2024 ponen ya la vista en 2025, año en el que esperan aumentar los ingresos por licencias urbanísticas en torno a un 18,4%. Este año pasado rondaron los 1,6 millones de ingresos y para el presente quiere superar los 1,8 millones. "Es general se piden más licencias, tanto construcción como industriales", asegura el Alcalde, quien también ha llevado a cabo acciones tendentes a facilitar los trámites y evitar la mayor burocracia posible.

"La construcción se ha reactivado y es un hecho. Llevamos varios años encadenando buenos resultados", explica García, en referencia a la vivienda unifamiliar, algo habitual en núcleos como La Fresneda, como en altura. De esas últimas, en Lugones ahora mismo hay ocho promociones en marcha y dos más en La Fresneda. "En la Pola y El Berrón hay alguna en perspectiva. Tenemos muchas peticiones", remata.

En Navia, uno de los concejos con más población y más actividad industrial del Occidente, están ansiosos por ver grúas en el horizonte. Si no las haya no es porque no haya solicitud de licencias, sino porque el plan general de ordenación lleva en tramitación casi 20 años. La alcaldesa, Ana Fernández, confía en desbloquear algunas unidades de actuación pendiente que permitan dotar al mercado inmobiliario naviego de la vivienda que se demanda. Cifra en más de 100 las que se podrán construir si se aprueban tales unidades de gestión, aparte de dar luz verde al plan general, algo que también espera que se produzca este año.

"Hay demanda, es un hecho. Y dar salida a esas peticiones es necesario. No hay que olvidar que Navia ha sido catalogado como un concejo en riesgo de despoblación, situación que se revertiría con la construcción de viviendas. Esto generaría empleo y atraería nuevos residentes", explica la regidora. "Si no hay ingresos altos por licencias no es porque no queramos, sino porque no hemos podido satisfacer esas solicitudes".

En la otra punta de la costa de Asturias, en Llanes, conoce bien los problemas que sufren en Navia sin plan general, pues lo sufrieron también. El pasado abril aprobaron las normas provisionales y esto ha servido para desbloquear la construcción de vivienda, explica el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas. "Llevábamos un gran retraso. Además en este mandato hemos podido reforzar y completar la plantilla de la oficina técnica y esto se nota. Se pueden atender y revisar todas las licencias, pues había un gran atasco", explica el edil. Ambos factores ha reactivado la construcción en Llanes con "proyectos importantes" en marcha y previsión de destacados ingresos. "Empezaremos este año a notar esa reactivación en las arcas locales", sostiene el edil.

