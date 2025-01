Extranjeras, sin papeles y en pisos, el perfil de la prostitución en Asturias

Algo más de 1.100 mujeres ejercían la prostitución en Asturias en 2023. La inmensa mayoría eran extranjeras, un 82,3% procedía de América Latina y el Caribe, principalmente de Colombia, Brasil y República Dominicana, y el 40% de ellas carecía de permiso de residencia; las españolas no suponían ni el 8% del total. El informe "Prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual en Asturias (2023)", que fue presentado ayer por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, deja en evidencia cómo la prostitución se ceba con las mujeres más vulnerables.

Tras la reunión de la mesa técnica para la abolición de la prostitución y la trata en el Principado, ayer por la mañana, Gimena Llamedo presentó lo que dio en llamar "una radiografía cuantitativa" del mercado sexual y de la situación de las mujeres que ejercen la prostitución en Asturias, un estudio que insistió en calificar como "pionero". El informe, con datos referidos al año 2023, es el resultado de la colaboración de la Universidad de Oviedo con el Instituto de la Mujer y tres organizaciones que trabajan con las prostitutas en Asturias: la Fundación Amaranta, Apram y Médicos del Mundo.

Según los datos recabados por estas entidades, en Asturias la prostitución se ejerce en pisos (el 68,6%), les siguen de lejos los clubes (29,6%); la prostitución en la calle es marginal (1,2%). El mercado del sexo se concentra en las tres grandes ciudades asturianas, con Oviedo muy por delante (39%), seguida de Gijón (28,3%) y Avilés (17,2%). En las áreas urbanas, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hace en pisos. Otro 11% de la actividad se registra en otros concejos de la zona central y las cuencas mineras. En las alas de la región es muy minoritaria y se ciñe, principalmente, en clubes.

Además, en 2013, en Asturias, fueron identificadas 19 mujeres en situación de explotación sexual. Ese año 108 mujeres dejaron la prostitución, la cuarta parte de las que pasaron por las entidades que trabajan en ese ámbito en el Principado.

Con esos datos en la mano, el Ejecutivo regional, con una política declaradamente abolicionista, se compromete a diseñar "las políticas públicas para avanzar en la erradicación de la prostitución en Asturias", manifestó Gimena Llamedo. "El siguiente paso, en el primer semestre del año y con otras instituciones públicas, es avanzar en un protocolo de atención a las víctimas de trata en Asturias, siguiendo la estela del protocolo que ya existe para atender a las víctimas de violencia de género", añadió la Vicepresidenta. Además, el Ejecutivo asturiano se propone "profundizar en la sensibilización" contra "una forma de y esclavitud". "El mensaje es claro: una mujer no se compra, ni por un minuto ni por ningún otro tiempo, vamos a trabajar porque la demanda descienda. No habría prostitución si no hubiera puteros", concluyó.