Fidel Sánchez dijo en 2012 que Cascos usaba Foro como una UTE; ahora quienes le denunciaron le dan la razón

El expresidente del Principado y exlíder de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, se sienta en el banquillo acusado por quienes fueron en su día compañeros de partido de haberse lucrado personalmente a través de la formación, con numerosos gastos personales que cargaba al partido y, de manera muy llamativa, el alquiler de una supuesta sede del partido en Madrid a una empresa próxima al propio Cascos. Con el exministro fuera de la circulación política, en Foro Asturias se reconoce que en el tiempo en que Cascos mantenía el control del partido (bien como presidente, bien con otros cargos, pero con las riendas efectivas de Foro en las manos, según señaló la actual presidenta, Carmen Moriyón), los dirigentes foristas mantenían una fe ciega que se resquebrajó cuando afloraron los problemas contables y las deudas.

Sin embargo, hubo alguien que se atrevió a denunciar lo que pasaba cuando Cascos tenía toda la fuerza de la organización y el respaldo inequívoco de los que hoy cuestionan al exministro. Fidel Sánchez Gómez fue diputado regional del partido e impulsor del proyecto de Cascos en Llanes. De ser el hombre del exministro en aquel concejo cuando arrancó Foro pasó a ser la persona más odiada internamente, hasta el punto de que Cascos promovió una querella presentada por todos los integrantes de la comisión directiva del partido, a título personal de cada uno de ellos.

En el juicio al que se enfrenta Álvarez-Cascos, su nombre salió en varias ocasiones, citado tanto por la defensa del exlíder de Foro como por algunos de los testigos de la acusación. “Se adelantó a nosotros muchos años”, llegó a reconocer ante el juez Enrique Lanza, quien formó parte del “núcleo duro” de Cascos en Foro y terminó enfrentado a él. Lanza fue uno de los firmantes de las demandas presentadas en cascada por el partido contra Fidel Sánchez.

Sánchez había sido diputado autonómico por Foro Asturias. Procedía del PP, a donde había llegado con el aval del propio Cascos y de Pelayo Roces, uno de los principales apoyos del exministro. Cuando Cascos decidió disolver el gobierno alcanzado en 2011 y convocar nuevas elecciones, Fidel Sánchez, que ya había expresado internamente sus discrepancias, quedó fuera de la candidatura autonómica.

Conocer lo que ocurría en las tripas de Foro resultaba difícil periodísticamente; el partido, tras el éxito indudable en las elecciones autonómicas, mantenía una política de comunicación opaca y pocas veces sincera.

En Llanes tuvo Cascos el primer tropiezo territorial en su estructura sin contestación. En febrero de 2012, la dirección regional de Foro decidió excluir a Fidel Sánchez de la candidatura autonómica. Los desencuentros con Sánchez llevaban tiempo después de que este, internamente, expresase sus dudas morales y legales sobre ciertas actuaciones. Pero eso no se supo hasta más tarde.

En aquel mes de febrero solo trascendió la salida de Sánchez, quien fue sustituido en la lista electoral por María del Mar García Poo, que no contaba con el respaldo de las bases de Llanes. Fue una decisión impuesta desde Oviedo que, públicamente, Sánchez dijo entonces respetar. Pero la militancia no, y de manera unánime (salvo dos afiliados), todos los integrantes de la promotora mostraron su frontal rechazo a la decisión. Incluso llegaron a plantear una salida en bloque del partido.

Desde la dirección del partido, es decir, desde Cascos y sus leales, se negó la mayor. No existía ningún cisma en Llanes, pese a las informaciones publicadas por LA NUEVA ESPAÑA. “No hay cisma”, dijo el partido, “no pasará nada ni habrá bajas”, llegó a asegurar. Sin embargo, días después, Fidel Sánchez fue destituido como presidente local. Y apartó de la promotora a todos los críticos. La decisión fue avalada por un informe interno en el que se denunciaban supuestas infracciones “graves o muy graves” de los dirigentes excluidos.

Fue poco después, en mayo de 2012, cuando Fidel Sánchez habló a las claras en LA NUEVA ESPAÑA de lo que había visto en Foro, en una entrevista que sacudió internamente a un partido acostumbrado y forjado en la obediencia. “Con Foro buscábamos una alternancia y, sin saberlo, creamos una pesadilla”, afirmó Sánchez, quien además añadió: “El partido es una cáscara vacía que le sirve a Cascos para hacerse la foto; no he visto ni democracia, ni debate, ni formas ni modales”.

LNE

En la entrevista hubo frases que, al tiempo que el juicio a Cascos, resultaban premonitorias. “En Foro se hicieron las cosas mal desde el principio. A mí ya no me convenció que Francisco Álvarez-Cascos se empeñase en poner las iniciales de su nombre, FAC, a un partido que aspiraba a representar a todos los asturianos”. Admitía que llevaba tiempo incómodo en la organización: “Foro tiene de democrático lo que yo de bereber”, afirmó gráficamente.

Y explicó que resultó excluido de la candidatura por manifestar sus opiniones “incluso las discrepantes”. “Me opuse a que Foro se presentara a las generales en Madrid”, decía. Precisamente, el propio Cascos admitió en el juicio que aquella operación estaba condenada al fracaso. ”En Foro algunos han desarrollado un ego que debería ciertamente preocuparles; todo es ‘yo, yo y yo’”.

Veía Fidel Sánchez en aquella entrevista a un Cascos “completamente desmadrado”, y expresó un sentimiento de “engaño” respecto al proyecto del exministro de Aznar. “Muchos pensamos que hay quien ha visto a Foro como una UTE (unión temporal de empresas) para tiempos de crisis”, señaló, reconociendo que había conocido “cosas de las que prefiero no hablar” que giraban “alrededor de asuntos mercantiles y económicos”.

Aquella entrevista motivó un aluvión judicial contra Fidel Sánchez, en la estrategia de “aniquilación personal” que él mismo atribuía a Cascos en sus declaraciones.

Ahora, 12 años después han aflorado en el juicio algunas verdades de aquel momento. La defensa de Cascos se refirió a aquella entrevista en LA NUEVA ESPAÑA y a las acciones judiciales que posteriormente se llevaron a cabo. Una demanda que, paradojas de la vida, representó por la parte de Cascos el mismo abogado que hoy protagoniza la acusación contra él: Luis Llanes, según apuntó el expresidente del Principado en su declaración este jueves.

La defensa de Cascos, en manos de Luis Tuero, también preguntó a Carmen Moriyón por el asunto. Moriyón dijo no conocer personalmente a Fidel Sánchez, pero que sí supo de las críticas que había realizado al partido en LA NUEVA ESPAÑA. “Yo estaba de alcaldesa en Gijón y me llamaron y me dieron una explicación de que era un señor que estaba haciendo mucho daño a Foro en aquel momento; como yo no me podía deslazar a Oviedo me mandaron un papel a Gijón para que firmara una demanda”. Y lo hizo.

“Yo como mis compañeros firmé, y no me preocupé de nada más, porque confiaba en la honorabilidad y capacidad del líder”, testificó Moriyón esta semana. Entre esos firmantes estaba también Enrique Lanza, que ha intervenido como testigo también contra Cascos. “Sí, participé en la demanda, como el resto. (Cascos) nos dijo que teníamos que firmar una demanda contra Fidel, porque Fidel, bueno, pues como no fue en la lista, dijo (Cascos), y firmamos la demanda”.

“¿Qué dijo Fidel?”, preguntó el abogado Luis Tuero. “No me recuerdo exactamente. Pero iba en la línea que se adelantó a nosotros muchos años”, admitió Lanza.

En octubre de 2013, el juzgado de primera instancia número 2 de Oviedo desestimó la demanda que la dirección de Foro, a instancias de Cascos, presentó contra Fidel Sánchez. Los abogados que defendieron a Sánchez eran Roberto Roces y Gonzalo Botas. Precisamente, Botas había sido fundador de Foro y había abandonado la formación. “Es intolerable que Foro trate de amordazar a los discrepantes”, dijo Botas entonces sobre un partido que ejercía “la hostilidad injuriosa y el matonismo de panfleto con quienes no comulguen con ellos”.

Seis años después, Moriyón, como Pablo de Tarso, cayó del caballo casquista y vio la realidad.