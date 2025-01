El menú del día, una apuesta que resiste en Asturias (y es el más barato en España)

No son las 50 pesetas que costaba originariamente el menú del día –al principio llamado menú turístico–, pero al menos, en Asturias, esta popular y práctica opción para comer en la mayoría de restaurantes tiene el menor precio medio de España, 13 euros, como en Andalucía. Son los datos que ha difundido Hostelería de España tras un estudio de 2024. En todo el país, la media está en los 14 euros, un 6,1 por ciento más que en 2023. "Con respecto a 2016, primera fecha en la que se realizó la encuesta, el menú del día ha experimentado un incremento del 19,5%, pasando de 11,7 euros a los 14 de 2024. Una subida acumulada que se sitúa por debajo del IPC general (23,4%) y especialmente el de alimentos y bebidas (39,2%), llegando el aceite de oliva a experimentar un incremento de 107,5% en ese periodo", explica la patronal nacional.

El más asequible actualmente se encuentra en Canarias, a 12,7 euros de media, mientras que es Baleares la que encabeza el ranking de las comunidades más caras, con 16 euros por menú. Pocos restaurantes hay en el Principado que no oferten esta fórmula para comer que, según el decreto de 2003 que regula la actividad de restauración, es obligatorio para los de tercera y cuarta categoría y voluntario para los demás. Pero son muchos los que lo incluyen sin ser obligatorio. "Es popular, tradicional y la gente lo pide mucho. De siempre lo hemos ofertado. Antes eran tres opciones de primero y de segundo para elegir, y ahora hacemos uno cerrado, aparte del asturiano, con platos tradicionales", explica Chus Hevia, dueño del Jamón, Jamón, en pleno centro de Oviedo. Mónica Quirós, de La Cava de Floro, también en la capital asturiana, explica que alrededor del 85 ó 90% de las peticiones en su restaurante son de menú del día.

La normativa regional define qué es el menú de la casa: al menos, dos platos, pan, una bebida y postre. Debe ser ofertado junto a la carta y, si se agota un plato, debe ser sustituirse por otro similar. Pero no solo hay obligaciones para los restaurantistas, sino también para los clientes: el que solicite un menú está obligado al pago íntegro del precio aunque renuncie a consumir algún componente. Tampoco puede compartirse un menú entre dos, algo que con la inflación se ha intentado hacer. Que los hosteleros asturianos ofrezcan uno de los más baratos como media en España no es sencillo, explican, sino cuestión de afinar y ajustar mucho con lo que sirven. Chus Hevia cifra en unos 4 de euros el margen aceptable que debe dejar el menú del día. "No siempre se consigue, pero así está bien", explica.

Menú del día / LNE

"Al final nos interesa a todos el menú, al cliente por precio y ser práctico, y a nosotros porque ajustamos bien y usamos lo que tenemos en la despensa", explica Mónica Paíno, dueña y cocinera de El Pescador, en San Juan de la Arena (Soto del Barco), con una oferta semanal a 18 euros y otra de fin de semana a 30. "A veces no es que pierdas dinero, pero tampoco ganas. Depende de lo que ofrezcas. La gente mira mucho el precio, la verdad. Cada vez más se demanda el menú y yo trato de adaptarme a lo que se pide. El pote y la fabada no fallan, la crema de nécoras tampoco. A veces cuelas otros platos de carta. Depende mucho de la depensa y temporada", añade la sotobarquense.

El éxito del menú del día, sostiene Mónica Quirós, se debe a que "hay mucha gente que por trabajo come fuera de casa o está de paso por la ciudad y tiene que comer fuera. Y también que hay muchos que no cocinan en casa. Nosotros lo pensamos bien y combinamos, tratando de mezclar platos tradicionales de cuchara con alguno más vanguardista que en casa no tienes. No obstante, la gente busca platos de antes, lo casero". En La Cava no dudan: "No podríamos vivir sin el menú del día".

Cuidar la línea influye mucho en la elección del comensal, así que Quirós lo tiene en cuenta. "Cuidamos la dieta del cliente, procuramos que sea variado y, además, damos la opción de elegir un solo plato, con postre", añade la hostelera. Admite que cuesta, cada vez más, ajustar el precio para que sea rentable: "Pero ya les digo que lo que cuesta encender la cocina o el horno, los ingredientes, el agua, más esfuerzo, te sale más caro en casa que en el bar".

En el Jamón, Jamón el contenido lo marca la cocinera. "Va al mercado y en función de que lo vea, diseña el menú", explica Chus Hevia. Lo mismo en el caso de Mónica Paíno, que en plena villa costera da mucha importancia el pescadado, así que la rula manda. Es San Juan de la Arena la capital angulera de Asturias. Pero va a ser que el "oro blanco" del Nalón no se encuentra en el menú del día. "¿Angula? Como que no encaja, no...", zanja con humor la cocinera.

