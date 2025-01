Asturias reduce el número de muertos en carretera: estos son los datos de 2024

Asturias cerró 2024 con 27 fallecidos en las carreteras, once menos que en 2023, pero cinco de ellos iban sin cinturón de seguridad, cuatro más que el año anterior, un dato especialmente preocupante, según indicaron este viernes tanto la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, como la Jefa Provincial de Tráfico, Raquel Casado, como el comandante de la Guardia Civil Gerardo Suárez, jefe de la Agrupación de Tráfico de Asturias. Será ese control del uso del cinturón uno de los aspectos que centrarán la atención de los agentes de Tráfico en este 2025, sin olvidar la vigilancia de las distracciones, que están detrás de la mayoría de los accidentes mortales en la región, sin olvidar la vigilancia de la velocidad y la persecución de los conductores que se ponen al volante tras beber o drogarse.

Para la Delegada del Gobierno, 27 muertos "siguen siendo demasiados". El perfil de la víctima de tráfico es "un hombre de entre 35 y 44 años, que se sale de la calzada en una carretera convencional, en una tarde de otoño". Aunque se ha reducido el número de motoristas fallecidos, que han pasado de 15 a 5, hay un peatón fallecido más que en 2023.

Ciertamente, el año 2023, con 38 fallecidos, fue el peor en mucho tiempo, como recordó la Jefa Provincial de Tráfico, Raquel Casado, quien justificó la reducción de muertes por el esfuerzo para concienciar a los conductores asturianos a través de diversas campañas.

Hay aspectos que no cambian. Un 81 por ciento de los fallecidos se produjeron en carreteras convencionales, mientras que el 19 por ciento restante se produjeron en autovías. Raquel Casado mostró su estupefacción por el hecho de que cinco de los fallecidos no llevase el cinturón. "Parece mentira que tengamos que recordar en pleno siglo XXI que es obligatorio el uso del cinturón", indicó. También resaltó que, aunque se redujo de forma sensible tanto el número de accidentes mortales (25) como fallecidos (27), aumentó de 115 a 121 el número de personas hospitalizadas. La cifra está muy lejos de los 148 heridos de 2017, y de los 91 de 2022.

Por tipología de accidentes, 16 de los siniestros mortales fueron por salidas de la calzada, seguidos de las colisiones frontales (3), los siniestros por alcance (3) y los atropellos de peatones (2). Además, el 67 por ciento de las víctimas mortales (18) se produjeron por semana, y cinco de ellas en el mes de octubre, no registrándose ninguna en febrero.

Factores determinantes

El comandante Gerardo Suárez indicó que "se ha conseguido reducir el número de fallecidos, centrando el esfuerzo en los factores determinantes de los accidentes", como son la velocidad inadecuada, las distracciones al volante y la conducción tras el consumo de alcohol y drogas.

Suárez aseguró que el "factor humano" está detrás de la mayoría de los accidentes graves, descartando el factor del mal estado de las carreteras, como se ha indicado desde algunas instancias. Los agentes detectaron un 20 por ciento más de infracciones de tráfico por distracciones . Además, las infracciones por excesos de velocidad se incrementaron un 15 por ciento en 2024, después de la que Benemérita aumentase un 25 por ciento los controles. Para 2025 hay que esperar que se mantengan esos controles para perseguir la tríada de distracciones, alcohol y drogas y exceso de velocidad.