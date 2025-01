Los cuatro piquetes acusados de pinchar ruedas de camiones en la huelga de 2022 niegan los hechos

Los cuatro piquetes de la huelga del transporte acusados de pinchar con punzones las ruedas de dos camiones que no seguían el paro, en marzo de 2022, negaron en la mañana de este viernes haber causado los daños. La declaración de los agentes de la Policía Nacional evidenciaron que no hay pruebas directas de que los acusados pinchasen los neumáticos, aunque la Fiscalía se agarra a los indicios –la cercanía a los vehículos en el momento de los hechos y el haberlos interceptado– y mantiene las multas solicitadas.

La huelga de marzo de 2022 trataba de mostrar el malestar por el aumento del coste del gasoil, en el contexto del inicio de la guerra de Ucrania. Como aseguró uno de los acusados, "el coste del gasoil nos estaba ahogando". Los camiones fueron interceptados en el aparcamiento del Lidl en Lugones y en el polígono de Asipo.

Ninguno de los cuatro trabajadores acusados –defendidos por Juan Luis Berros y Joaquín Mejía, entre otros– admitió los hechos. Incluso algunos se escudaron en que no se acordaban de lo ocurrido esa noche. Incluso negaron conocerse. Ninguno estaba presente en el momento en que se pincharon las ruedas, dijeron. Ninguno de ellos, indicaron, amenazó a los dos camioneros perjudicados. Simplemente les informaron –educadamente, señalaron– de que había una huelga y escoltaron a los dos camiones hasta la Ciudad del Transporte, en el polígono del Espíritu Santo, en Oviedo. Fue allí donde se pincharon las ruedas de los camiones, mientras los conductores estaban ocupados dando sus datos a la entrada del centro.

Los dos camioneros que fueron atacados confesaron haber sentido "miedo" cuando fueron interceptados esa madrugada. "Me dijeron que les siguiese y me advirtieron de las consecuencias si no les hacía caso. Hice lo que me pidieron para evitar lo que al final me hicieron", dijo uno de ellos. "Mientras me despistaban unos, otros me pinchaban las ruedas", añadió.

"Me preguntaron cuántos camiones tenía mi jefe, y me dijeron que le iban a mandar un ‘recadito’", aseguró el otro afectado. "Me llevaron al centro de transportes y al día siguiente me di cuenta de que me habían pinchado todas las ruedas", añadió, por videoconferencia.

Los agentes que analizaron las grabaciones no vieron punzones, y en el registro de los acusados no se encontraron elementos incriminatorios. No obstante, el ministerio público mantuvo sus peticiones de multas de más de 5.000 euros para tres de los acusados, 8.000 en el caso del cuarto, al que le solicitan además el pago de otros 5.000 euros en concepto de indemnización.

Suscríbete para seguir leyendo