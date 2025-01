"Los logopedas queremos más presencia en la sanidad pública"

Cristina Vega fue elegida ayer viernes presidenta del nuevo Colegio de Logopedas de Asturias, una entidad que intenta dignificar una profesión poco entendida. "Queremos una mayor presencia en la sanidad pública", afirma Vega, quien asegura que la logopedia es una disciplina sanitaria que debería enseñarse en Medicina o contar con una facultad propia.

-No había hasta ahora un Colegio de Logopedas.

-No, lo que funcionaba en Asturias era una asociación profesional, que es verdad que tenía un funcionamiento muy similar al de un Colegio. Porque era una asociación profesional, no era una asociación de vecinos ni de cuatro amigos. Lo que pasa es que cuando llegó la pandemia lo pasamos un poco mal, porque vimos la importancia de tener un Colegio Profesional a la hora de solicitar ayudas. Llevamos un cuarto de siglo peleando por un Colegio. El hecho de que no hubiera Colegio Profesional en Asturias no era porque no tuviéramos ganas, sino porque no nos gustaba lo que nos imponía la ley. Nos obligaba a acoger a otros profesionales que no eran logopedas en nuestro Colegio, como en el caso de maestros de audición y lenguaje, de psicólogos o de pedagogos. Después de la pandemia luchamos por intentar cambiar esa ley y lo conseguimos.

-¿En qué se benefician los logopedas con tener un colegio?

-El colegio va a seguir la línea de la asociación, por intentar buscarle más salida y más reconocimiento a nuestra labor. Lo que vamos a pedir es una mayor presencia en la sanidad pública; de hecho conseguimos desde la asociación aumentar alguna plaza más en los centros. Pero a día de hoy todavía siguen siendo sólo catorce logopedas en toda Asturias, en el Sespa, y hay tres hospitales que no los tienen: Avilés, Langreo y Mieres. Y Gijón, siendo la ciudad más poblada de toda Asturias, solo tiene dos logopedas en su hospital. Nos parece que son escasos. No estamos en los servicios sociosanitarios. Somos los únicos profesionales sanitarios que no estamos en centros de día ni en residencias de mayores. Eso lo tenemos que pelear. En cuanto a la infancia, las unidades de atención temprana en el Principado solo atienden de 0 a 3 años y está aprobado por ley que es de 0 a 6. Queremos que se amplíe para que los logopedas también estén en Atención Primaria, que no están. Y lo que nos quedaría sería educación, que ya sabemos que es una cosa que no es de nuestra competencia, porque somos sanitarios, pero sí es verdad que podemos complementar los equipos educativos de orientación y estar en colaboración con ellos para beneficiar a los niños.

-¿Cuántos logopedas hay en Asturias?

-Desde la primera promoción de logopedas de la Universidad de Oviedo, que fue en 1997, más o menos han salido entre 20, 25, 30 alumnos por promoción. En total son unos 600. Sigue siendo una profesión desconocida. Pongo un ejemplo: un día en clase de pilates la profesora se estaba quedando sin voz y le dije: "Te voy a dar unas pautas a seguir porque soy especialista en voz". Y me dice: "Pero tú, ¿por qué? Si eres logopeda, ¿no?". Y es que ella me encasillaba con niños rehabilitándoles. Todavía sigue habiendo un gran desconocimiento de nuestra labor, de nuestras competencias; incluso cuando vamos a reunirnos con políticos, desconocen totalmente que nosotros somos los que tratamos una disfagia, por ejemplo, o que ayudamos a un paciente neurológico después de un ictus. Se quedan un poco chocados, porque nos asocian solo con la infancia.

-¿Cuáles pueden ser sus pacientes potenciales?

-Hay un montón, y sobre todo profesionales de la voz, como pueden ser locutores, teleoperadores, maestros, docentes, monitores de gimnasio. Son personas que utilizan la voz todos los días y a unas condiciones un poco extremas. Estoy pensando en una clase de aeróbic, que tienes que estar botando, corriendo y encima compitiendo con el ruido ambiental de lo que son los pasos, las pisadas, más la música, pues imagínate. Ahí tienes que estar a tope.

-¿Dónde se estudia Logopedia?

-En Oviedo, en la Facultad de Psicología. En otras regiones se estudia en las de Medicina. En Valladolid, por ejemplo, es una disciplina sanitaria. Lo lógico es que estuviera en Medicina. Lo mejor sería que hubiese una Facultad de Logopedia.

