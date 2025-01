El alcalde de Cangas de Onís, de barro hasta las cejas

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, "Pepín" (PP), es un hombre dispuesto a afrontar cualquier desafío, un todoterreno. Lo mismo se bate en un Pleno con ochenta preguntas de la oposición (o más, que ya ha ocurrido) que corre maratones de montaña (aunque en estas últimas pruebas siempre queda por detrás del cura local, Diego Macías ("es que está como un toro", justifica). Una fotografía muestra cómo quedó Pepín el alcalde tras su participación en la edición pasada de la Farinato Race de Cangas de Onís, una singular competición en la que 700 "farinatos" de todas las edades desafiaron los obstáculos que les pusieron por delante los "canallas" de la organización. La próxima edición se disputará el 16 de marzo y las inscripciones ya están abiertas.

"En el barru me defiendo muy bien", bromea el regidor cangués al observar la fotografía. Como el resto de los participantes –y el público– de la Farinato Race, Pepín el de Cangues se lo pasa en grande revolcándose por el barro.

Nada que ver con los plenos municipales, que se hacen a menudo interminables. El mejor ejemplo, una sesión celebrada no hace tanto que se prolongó durante ocho horas. Y eso que el Alcalde no contestó todas las preguntas de la oposición. Aunque no lo dice abiertamente, el regidor prefiere la Farinato Race, por mucho barro que haya, a un Pleno municipal. "Llego a casa más cascáu del Ayuntamientu". Palabra de Alcalde.

