Los concejos asturianos (más de treinta) agobiados por las dificultades para cubrir plazas de técnicos: estas son las razones

En Gozón empezaron el mandato sin aparejador y sin interventor. En Llanes, les costó completar todos los puestos de la oficina técnica para poder dar salida al montón de licencias y trámites urbanísticos que se acumulaban sobre la mesa sin resolver y, cuando lo han hecho, han sufrido ya las primeras bajas. En Nava, por intervención han pasado varios profesionales en el último año y medio y eso complica la labor. Y así todo: ejemplos como estos los hay en muchos concejos.

Los ayuntamientos asturianos empiezan 2025 igual que acabaron 2024 o que arrancaron este mandato, en 2023: con el agua al cuello por las dificultades, cada vez mayores, para completar las plantillas municipales de funcionarios y trabajadores, técnicos "indispensables" para la gestión diaria y obligatoria. La cuestión se agrava, además, en los de las alas: muchos profesionales "huyen" de ese destino o, si no les queda más remedio que asumir el trabajo, en cuanto pueden optar a otra plaza más cercana al centro de Asturias, se van.

Son más de 30 los consistorios asturianos que padecen estos problemas, según Jorge Suárez, vicepresidente de la Federación de Concejos (FACC) y alcalde de Gozón, quien sufre en sus propias carnes el problema. El concejal de Urbanismo de Llanes, Juan Carlos Armas, es muy gráfico y llega a asegurar con cierto humor: "Es tan complicado lograr profesionales que hasta los ayuntamientos nos los ‘robamos’ entre nosotros".

La queja de los dirigentes municipales asturianos no es nueva, pero se agudiza con el inicio del año y la acumulación de deberes, muchos obligatorios –rendir cuentas, por ejemplo, ante la Sindicatura– y otros de los que depende lograr ingresos para las, en muchos casos, maltrechas arcas locales. La tramitación de subvenciones o dar salida a licencias urbanísticas son actuaciones clave para obtener fondos, así que si no se realizan se pierde dinero o se deja de ingresar.

"Hay tres puestos básicos y fundamentales en un Ayuntamiento: secretario, interventor y tesorero. Como falle alguno, no faltarán los problemas", explica Jorge Suárez. La cuestión es que la cobertura de tales plazas depende, no de los ayuntamientos, sino del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que suele convocar una oposición al año. "Y no siempre se logran cubrir los puestos. O si se hace, igual al poco se va porque logra otra plaza que le interesa más", describe el regidor gozoniego, quien se llevó recientemente un toque de atención de la Sindicatura por no haber rendido cuentas en tiempo y forma en el último ejercicio de 2023. "Si no tengo interventor, como pasó, difícil que pueda hacerlo. Es lo mismo que con lo de cumplir con el pago a proveedores en tres meses. Sin tesorero, imposible. Luego llega el requerimiento del Ministerio. Pero es que no depende de nosotros disponer de ese profesional, sino precisamente del Ministerio", explica el vicepresidente de la FACC, que cree necesario cambiar los procedimientos o que el Principado se preste a echar una mano a los municipios.

"La Administración regional debería darnos cobertura a través de personal ‘habilitado’ para poder cubrir esas plazas vacantes tan fundamentales. Otra posibilidad sería que el Ministerio hiciera una selección de estudiantes en prácticas y los facultase para poder ejercer en los ayuntamientos que lo necesitaran. Sería bueno para ambas partes", plantea Suárez, quien no obstante no se muestra optimista.

La situación no es mejor en cuanto a otras plazas de la oficina técnica (arquitectos, aparejadores o auxiliares) que sí pueden cubrir los propios ayuntamientos. "Es un vía crucis. Desde que empiezas hasta que acabas puede pasar más de un año", apunta el alcalde de Gozón en referencia a la necesidad de hacer una convocatoria pública, seleccionar el tribunal, pasar el examen y respetar los plazos estipulados.

El edil llanisco Juan Carlos Armas asegura que en concejos como el suyo, alejado del centro, es más complicado lograr personal. "Hay pocos o no quieren venirse aquí. La gente prefiere la zona central de Asturias y, si vienen, en cuanto pueden se van", sostienen. Armas ha logrado encauzar la situación en lo que va de mandato, pero poco tiempo de relax han podido disfrutar, pues ya tienen pendiente contratar un nuevo arquitecto y un oficial administrativo.

Pero la escasez de personal para cubrir estos puestos no solo la padecen los ayuntamientos, sino también la propia Sindicatura de Cuentas, precisamente encargada de fiscalizarles. El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, expuso hace un mes en la Junta General del Principado que lleva años tratando de completar su plantilla en los términos que establece su relación de puestos de trabajo para poder ampliar las tareas que realiza. Un objetivo que se pone cuesta arriba porque es difícil encontrar profesionales o retener a los que acceden al puesto, ya que en ocasiones optan por otros en la Administración o pasan a la empresa privada. "A veces es desolador", llegó a lamentar Fernández Llera.

Suscríbete para seguir leyendo