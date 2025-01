Cuenta atrás para la creación de los 18 tribunales de instancia en Asturias

La ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia entrará en vigor a principios de abril –tras ser publicada días atrás en el BOE– y supondrá una auténtica revolución, ya que pone fin a los Juzgados tal como se conocían hasta ahora, para dar paso a los tribunales de instancia, constituidos por diferentes secciones especializadas: civil e instrucción, penal, social, mercantil... En Asturias desaparecen 105 Juzgados, con la creación de 18 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial, conformados por un total de 38 secciones. En los Juzgados unipersonales, como Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Llanes, Piloña, Castropol, Tineo, Valdés, Pravia y Villaviciosa, se notará poca diferencia, ya que el tribunal estará constituido por una sola sección civil y de instrucción, que funcionará como hasta ahora

Más diferencia habrá en partidos judiciales como Oviedo, Gijón y Avilés, donde las diferentes secciones integrarán a los jueces de cada especialidad, a quienes se asignarán los asuntos por turno, desapareciendo los Juzgados. Por ejemplo, en Oviedo, donde había diez Juzgados civiles, se creará una sola sección civil, integrada por un colegio de diez jueces. La sección de instrucción estará integrada por cuatro magistrados; la de familia, por dos; la mercantil, por tres; la sección penal estará integrada por un colegio de cuatro magistrados; la contencioso-administrativa, por seis magistrados; la sección social, por otros tantos; y habrá una sección de menores, otra de Vigilancia Penitenciaria y otro de Violencia contra la mujer, que ahora se hará cargo además de los delitos de índole sexual. De esta forma desaparecen 38 Juzgados para formar un solo tribunal de instancia formado por diez secciones. En Gijón desaparecen 28 Juzgados con la creación de un tribunal de instancia con ocho secciones. En Avilés, desaparecen los 12 Juzgados, y el tribunal de instancia tendrá tres secciones: la civil y de instrucción, la penal y la social.

Esta nueva conformación permite una gestión mucho más racional de los medios personales. Los jueces dejan de tener en propiedad un Juzgado, como hasta ahora, y se abre la posibilidad de que algunos asuntos complejos puedan ser enjuiciados por un colegio de tres jueces, como ocurre en la Audiencia y el TSJA.

La Audiencia y el TSJA tendrán secciones especializadas que además podrán dirimir los recursos a las sentencias de las secciones penales de los tribunales de instancia. Los asuntos penales en los tribunales de instancia de carezcan de sección penal se juzgarán en la sección penal del tribunal de instancia más cercano.

El fin de los Juzgados de paz

La ley que entra en vigor en abril finiquita también los Juzgados de paz, que evolucionarán hacia las Oficinas de Justicia en los municipios, una estructura administrativa que se nutre de las actuales secretarías de los Juzgados de paz. Esta oficina, no solo mantendrá los actuales servicios, sino que los ampliará, aumentando su catálogo de gestiones dentro de la Administración de Justicia y acercándola a todos los municipios. No obstante, seguirán siendo nombrados jueces de paz en aquellas comunidades con competencias en materia de Justicia que los contemplen. A los jueces y juezas de paz corresponde el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 150 euros. También les corresponde el conocimiento de los expedientes de conciliación civil de cuantía inferior a 10.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo