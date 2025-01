"Había personas en el entorno de Cascos con poder en Foro; no era solo él"

Fidel Sánchez fue diputado autonómico de Foro en 2011 y fundador y presidente de la promotora del partido en Llanes. En 2012, desencantado con el funcionamiento interno del partido, pidió salirse de él, pero su salida terminó en un calvario. En una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA en mayo de ese año afirmó que el partido funcionaba como una unión temporal de empresas y denunció la falta de democracia interna. Por aquellas declaraciones, fue demandado por la práctica totalidad de los dirigentes del partido, incluida la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Ahora, Cascos se sienta en el banquillo acusado de apropiación indebida de fondos por la actual dirección de Foro, que preside Moriyón.

-¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve el juicio a Cascos por el dinero de Foro?

-Lo mismo que cuando decidí marcharme y decir lo que dije. Fue un error estar en Foro. Yo me fui, yo pedí la baja en el partido, pero el problema no era solo yo.

-Explíquese.

-En 2011 éramos 180.000 asturianos ilusionados con el proyecto; al año siguiente se perdieron 80.000.

-¿Y en qué se transforma esa ilusión?

-En hastío, indiferencia o pesadilla. Pero a día de hoy no le guardo rencor ni animadversión a Francisco Álvarez-Cascos. Creo que él no actuó bien y delegó en personas que no estaban capacitadas para asumir esas encomiendas y actuar como debían: con ética, con respeto y un poco, digamos, seriamente. Lo que me parece curioso es que personas que nacieron en política a la sombra de Cascos y que lo defendían ciegamente sin cuestionarlo hoy sean los que lo denuncien y por cosas como las que yo dije en su día.

-Opacidad, ausencia de democracia interna…

-Sí, aquellas eran las cosas que yo vivía y ahora parece que lo ven ellos. Pero a mí me demandaron todos, por decir lo que dije y sin imputar delitos a nadie. Ahora lo que un ciudadano cualquiera ve, y yo lo soy, es que hay una pasarela en los tribunales en la que unos y otros se pelean por dinero: por el debe, el haber, el saldo… por dinero. Yo en su día dije que uno de los grandes problemas de Foro era ese. Si hubiera habido seriedad y formas en el manejo de las cuentas nada de esto hubiera sucedido.

-En el juicio se refirieron a usted, tanto Cascos como los actuales dirigente. Y quienes acusan a Cascos llegaron a reconocer que usted tenía razón en 2012. ¿Se le hace justicia?

-Creo que ninguno debería haberme nombrado, habla muy poco a su favor. Pero mucho peor, si cabe, los que ahora aseguran que firmaron demandas contra mí sin saber por qué, sin conocerme y sin ser conscientes de qué responsabilidad política tenían.

-¿Y cuál era?

-Defender los intereses de los asturianos. Yo estuve ahí para eso. Cuando vi que en Foro no era posible, hice lo que debía: marcharme. Y me costó lo suyo.

-¿Se refiere al hostigamiento judicial que sufrió?

-No, le haré una confidencia. Una de las primeras personas que me dijo que yo no pintaba nada en Foro fue un conocido dermatólogo de Oviedo. A los tres o cuatro meses de ser diputado acudí a él por un brote de psoriasis, algo que yo ni sabía lo que era. Y cuando ese dermatólogo me vio, miró mis antecedentes y me dijo: tu problema no es de dermatólogo, es de psicólogo de psiquiatra. Estás haciendo algo contra lo que tu cuerpo se rebela. Era cierto; cuando dejé Foro, al poco tiempo todo desapareció y nunca más tuve problema alguno.

-En la entrevista que hizo en mayo de 2012 con LA NUEVA ESPAÑA y por la que fue demandado por casi toda la dirección del partido, Moriyón incluida, hacía insinuaciones sobre maniobras económicas en la trastienda de Foro… ¿Puede concretarlas?

-No, porque tampoco tengo pruebas firmes de actos delictivos o no éticos. Lo que sí veía es que aquello funcionaba al margen de las personas que se supone teníamos responsabilidad en el partido o en el grupo parlamentario. Sí, llegaban unas cuentas y se aprobaban, pero realmente de la forma de manejo o cuál era el destino final de la cuota del afiliado yo nunca supe nada.

-¿Era Cascos el que mandaba en todos los órdenes y controlaba hasta el último céntimo?

-No creo que fuese así. Había personas en el entorno de Cascos y en la dirección del partido que sí tenían responsabilidades y poder de decisión; no era solamente él como insinúa la alcaldesa de Gijón. Pero resulta muy barato buscar excusas. Yo tengo media idea de cómo se organizó aquel partido. A mí me tocó mi ámbito, pero Moriyón puede explicar el suyo, cómo nació ella políticamente y por qué pasaron tantos años sin que se cuestionase nada.

-En el juicio, Moriyón ha señalado que confiaba ciegamente en el líder…

-Yo creo que las personas que votaban Foro en Gijón no lo hicieron para que sus responsables confiaran ciegamente en nadie, sino para que defendieran los intereses de los gijoneses. ¿Con qué cara les dices… no, a mí me decían que firmase y firmaba? ¿Esa es la responsabilidad política que teníamos?

-¿Qué siente al mirar atrás?

-Que viví una experiencia muy enriquecedora, por qué no decirlo, pero muy lamentable. Como lamentable es lo que sucede ahora mismo. Yo tengo mi forma de ser y no podía hacer otra cosa que la que hice. Pero sí lo siento por todas las personas que sufrieron los problemas que sufrieron; cientos de personas que dejaron sus trabajos para incorporarse al proyecto, que pusieron vida, hacienda y salud en él. Lo siento por cómo se les trató.

-¿Esa experiencia le convierte en un descreído de la política?

-En absoluto. Debe haber una forma de gestión de lo de todos y ha de ser la política. Pero hay personas que la ven como un medio de subsistencia. Es fácil saber quiénes son mirando su historial. Yo jamás cobré un euro de Foro, cobré por mi trabajo en la Junta el tiempo que estuve. La sede de Foro en Llanes la pagamos a escote con los ahorros de algunos afiliados. Toda esa gente, cuando escucha ahora las cifras de gastos de las que se habla, pues... puede imaginarse. Yo ponía de mi dinero, de mis ahorros.

-¿Por qué entró usted en Foro?

-Tras mi paso, crudo y batallador, por la Asociación Vecinal Peña Tu, en Llanes, y los problemas con el trazado de la autovía. Acabé entrando en el PP una vez que conocí a Álvarez-Cascos, de quien he de decir que nos brindó su ayuda y se lo agradeceré eternamente. Su labor fue impagable en ese momento. Entonces formé parte del PP con cargos autonómicos y municipales, y el funcionamiento del partido era manifiestamente mejorable. Había personas con resistencia al cambio y no había alternancia en las responsabilidades. Creímos que la persona idónea que necesitaba el partido era Cascos y todos nos sumamos a Foro como un náufrago se aferra a una tabla. Fuimos muchos, no solo del PP: gente muy a la izquierda, gente de todo tipo.

-Si tuviera que poner un titular a lo que vivió con Foro, ¿cuál sería?

-Mi paso por Foro fue efímero, pero duró demasiado. A los dos o tres meses de constituido el partido ya tenía que haberme marchado. No quiero ni imaginar de haber seguido, verme en esa disputa crematística en el juzgado. Yo ya no estaba en el partido, pero lo que veo es que hasta que no aparecieron las deudas todo era una maravilla.

