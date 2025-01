Las boticas y los centros sanitarios se preparan para el gran pico de la gripe: cuándo llegará y cómo afrontarla

Vacunación –que aún es posible en los centros de salud–, mascarilla siempre que haya sospecha de portar algún virus y se vaya a tener contacto con personas vulnerables y lavado de manos constante. Es la recomendación encarecida de la Consejería de Salud y el Colegio de Farmacéuticos ante el inicio de la temporada crítica de las enfermedades respiratorias.

En el último informe, la incidencia de las agudas en Asturias ha crecido un 8% en los centros de salud y hasta un 112% en los hospitales –sobre todo, en edades de más de 65 años–, algo que se ha visto en las urgencias, a rebosar, y plantas llenas: en el avilesino de San Agustín tuvieron que abrir la sexta, habitualmente cerrada, y en Cabueñes, Gijón, rozaron el lleno de sus 480 plazas.

Pero es que lo peor está por llegar y aunque el impacto no vaya a ser –ya no está siendo– tan acusado como el año pasado, se prevé un aumento considerable. La gripe A es la que más circula, según el último informe epidemiológico, baja la B y el covid es simbólico. En Salud insisten en la vacuna porque está dando resultados, "evitando mas del 90% de las infecciones en población inmunizada". Y advierten de que la circulación de gripe A va a seguir acelerándose en la próximas semanas, con especial atención sobre la población mayor, la más afectada ya. "Tenemos un plan de contingencia preparado previendo el aumento en los próximos días", aseguran en el Principado.

El informe de vigilancia coincide al dedillo con las impresiones de los farmacéuticos asturianos, que suman días de bastante ajetreo desde que entró el nuevo año. "La semana tras el final de las vacaciones de Navidad ha supuesto un incremento importante en la demanda en la farmacia de medicamentos para los síntomas de resfriados, catarros, gripes y en general afecciones víricas", reseña Alfredo Menéndez Antolín, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. En general, en España, se calcula que la demanda ha crecido en torno a un 20%.

Es un hecho que cada vez son más los ciudadanos que optan por acudir a su farmacéutico de referencia, en vez de al médico, cuando tienen algún síntoma como malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, catarro... "Habitualmente la primera opción cuando surgen estos síntomas por parte de la población es acudir a la farmacia y el farmacéutico indica el medicamento adecuado", explica el presidente del colegio.

No obstante, si la cosa es grave, advierte Menéndez Antolín, lo mejor es ir al médico. "En el caso de personas con otro tipo de enfermedades o síntomas más intensos, debido a la posibilidad que existan otro tipo de complicaciones desde la farmacia se recomienda acudir a los servicios médicos donde se valorará la necesidad de otro tipo de medicamentos", incide.

"Más fuerte". "Este invierno se nota que la gripe está viniendo mucho más fuerte que el anterior". Con estas palabras se pronuncia Pío Canga Magdaleno, boticario de la farmacia gijonesa Magdaleno, en la que desde finales de diciembre reciben, diariamente a "entre 20 y 30" vecinos que buscan solución a la gripe y a otras de las enfermedades respiratorias más frecuentes en esta época del año. "Estamos teniendo muchos casos y creemos que van a seguir subiendo hasta final de mes porque cada vez se vende más. Nos suelen comentar que tienen tos y dolor de cabeza y, a partir de ahí, les damos el medicamento antigripal correspondiente", indica Canga. Puntualiza que "por suerte, a nivel nacional los medicamentos relacionados con la gripe y los antitusivos no faltan. Hay de sobra", resalta. "Pedimos que no tomen antibióticos y que vean las interacciones que tienen con otros medicamentos. Deben tomar antitérmicos para bajar la gripe, medicamentos para reducir el dolor y la inflamación, estar en reposo e ir al médico si hay gravedad. No hay más", zanja. Por otro lado, Canga afirma que, ante situaciones de dificultad, hay pacientes que se resisten a acudir al médico. "Muchos varones de avanzada edad no suelen cumplirlo", informa Nico Martínez.

"Catarros y gripes siempre hubo". En la farmacia Estíbaliz Peñaranda Retes, una de las dos del concejo de Tapia, no notan de momento saturación en el mostrador a consecuencia de los virus. "Estamos parecido a otros meses de enero", cuenta la auxiliar de farmacia Begoña López. Eso sí, explica que jarabes para la tos y antigripales son los productos estrella de los últimos días y los que más han aumentado en ventas, sin embargo, no hay falta de suministro en ningún de ellos. "No hay por qué asustar a la gente, catarros y gripes siempre hubo", señala. Cuenta la auxiliar tapiega que la gente suele atender sus consejos y es prudente. "Si los escuchamos toser y suena mal ya los mandamos para el médico a que los ausculten y la gente lo hace, no es nada reacia y nos escucha", relata, al tiempo que da cuenta de que la edad de los demandantes de los productos antigripales y catarrales es variada. Cuando sí que notan más afluencia es en las guardias, ya que suelen recoger la clientela del concejo y a veces de los vecinos. "Los expertos dicen que el pico aún será a finales de mes, pero bueno, salvo que la cose se complique, estamos trabajando con normalidad", informa T. Cascudo.

"Algo que sea potente". Amaya Izuzquiza regenta una farmacia en Sama (Langreo) y expone que en los últimos días ha crecido de forma significativa la demanda de fármacos antigripales, jarabes para la tos y mucolíticos. "Se ha notado sobre todo en las guardias, en estos días festivos que hemos dejado atrás, ha habido más demanda". Explica: "Hay muchas veces que la gente viene antes a la farmacia que al médico porque como les dan cita para dentro de cuatro o cinco días pasan de frente por la farmacia. La gente, cuando tiene un problema de este tipo, lo que quiere es que se le pase. Te piden algo que sea potente. Que no tengan tos por la noche porque necesitan dormir para estar bien para trabajar. Hay un poco de todo, también personas que se automedican, pero mi sensación es que la gente, cada vez más, pregunta antes de tomarse un medicamento", informa Miguel Á. Gutiérrez.

El pico, para fin de mes. La gripe aún no ha alcanzado su pico, esperado para finales de enero, según apunta Miriam Castaño, farmacéutica en Pola de Siero. Como el resto, percibe un incremento en la demanda de medicamentos y consultas relacionadas con problemas respiratorios y relacionados también con la gastroenteritis. "De momento, no estamos en el pico de gripe, pero sí hay síntomas catarrales y casos de gastroenteritis. La gente suele pedir paracetamol, ibuprofeno, jarabes para la tos y productos como Strepsils, Termalgin o Frenadol, medicamentos que ya conocen para estos procesos", explica Castaño. Las farmacias están asumiendo un papel cada vez más importante en la atención sanitaria básica, debido a las dificultades que enfrentan muchos pacientes para contactar con su médico de cabecera. "El problema general es que no consiguen contactar con el médico en el centro de salud. Al no poder resolverlo allí, acuden a la farmacia para buscar una solución rápida", señala la farmacéutica. En cuanto a la práctica de la automedicación, la profesional indica que intentan "aconsejar lo mejor posible" y, si no, insisten en ir al médico. "Cuando se necesita un antibiótico, por mucho que acudan a las farmacias, no podemos entregarlo sin receta. En esos casos la gente si está más concienciada", informa Carla Vega.

Fenómeno de la autoprescripción. Miguel Sánchez Bravo-Villasante, farmacéutico en Infiesto (Piloña) constata el aumento de la demanda de medicación contra los virus respiratorios, al alza. "Estamos viendo una incidencia alta de tos, especialmente en niños, y una gran prescripción de antibióticos, sobre todo para infecciones de garganta causadas por estreptococos. En los colegios se están detectando muchos casos, así lo confirman también los pediatras", señala La situación afecta a las personas mayores, aunque no en gran medida, sostiene, contrariamente al informe epidemiológico regional. El boticario destaca el creciente hábito de la "autoprescripción", una fenómeno en aumento en los últimos años, impulsado por la búsqueda de alivio de estos síntomas sin pasar primero por el médico de cabecera. No es un problema preocupante: "Muchas personas, basándose en experiencias previas, llegan a la farmacia pidiendo directamente un producto concreto sin pasar por el médico. Otros buscan nuestra opinión y nos preguntan qué tomar cuando tienen fiebre o dolor muscular con la sospecha de que tienen gripe", apunta Miguel Sánchez, que hace hincapié en que ellos no ejercen la función de médicos, sino que se limitan a llevar a cabo lo que se llama "consejo farmacéutico", informa Julia Quince.

A por una marca concreta. En Oviedo, el sentir popular percibe que hay un pico de los resfriados y los procesos gripales, aunque desde las farmacias no han detectado un incidencia superior a otros años. Así lo transmite la licenciada Cristina Ordiales. Aún así, los antigripales se venden a buen ritmo y algunos clientes, aconsejados por amigos y conocidos, son testarudos a la hora de adquirir otros productos diferentes más adecuados a su sintomatología. "Cuesta convencerles de cambiar cuando vienen a por una marca concreta", afirma. También está la contrapartida, porque otros piden, como viene siendo típico, el consejo farmacéutico y se dejan guiar, informa Oriol López.

El impacto de la navidad. "Hay bastante, se nota que estos días la gente está viniendo mucho más que en otras fechas", asegura Mireya Suárez, dueña de la farmacia que lleva su nombre en Avilés. Lo que más están pidiendo sus clientes en este inicio de año está siendo "mucho paracetamol y jarabe para la garganta. De lo que más se quejan los que se acercan por aquí es de que tienen fiebre, por eso estamos dando mucho paracetamol", detalla. Muchos van sin ver al médico: "Depende mucho de lo que tenga cada uno. Hay gente que pasa por aquí directamente antes de pasar por consulta", apunta. Para ella, la clave de esta oleada de gripe ha sido las comidas navideñas. "En estas fechas nos juntamos con mucha gente, hay más contacto, y al final se acaba notando. En nada pasará", informa Noé Martínez.

Apuntes Tipo de medicación. Los medicamentos para las infecciones respiratorias incluyen antisépticos y antiinflamatorios para la afonía, irritación, inflamación y dolor de garganta en forma de pastillas para chupar; también analgésicos tipo paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, y también de los llamados antigripales que son combinaciones de analgésicos con otra serie de medicamentos como descongestionantes nasales, expectorantes o antitusivos, también antihistamínicos, vitamina C, cafeína, etcétera.

Malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y tos. Población afectada. Hombres mayores de 65 años es el perfil mayoritario de los pacientes por infecciones respiratorias en las últimas semanas. Por contra, ha bajado la población infantil.

La invernada se asienta en el Principado Las enfermedades respiratorias tienen en el frío su mejor aliado. Y lo tienen fácil estos días en el Principado. La invernada matinal llegó este lunes a Asturias con una caída de las temperaturas mínimas de más de ocho grados respecto a los registros altos de hace una semana. El termómetro tocó fondo en la estación meteorológica de Pola de Somiedo, con una mínima a las 8.20 horas de la mañana de -2,6 grados centígrados, la más baja registrada en la jornada. La tendencia descendente de las mínimas arrancó el pasado 8 de enero y se ha intensificado en los dos últimos días. Así, en la misma estación somedana se registraban ese día 7,7 grados de mínima, un dato que en la región resultaba anómalamente elevado en toda la región. La previsión es que se mantengan las temperaturas mínimas bajas y las máximas, contenidas a lo largo de toda la semana, que se presenta sin visos de lluvias ni nubes, que sí regresarán el próximo fin de semana.

