¿Cómo se detecta el cáncer de colon? ¿Cuáles son los síntomas? 140.000 asturianos son invitados al programa de detección precoz

Un total de 140.000 asturianos están invitados a participar en el programa de cribado para la detección precoz del cáncer colorrectal. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, se encuentra precisamente estos días hospitalizado para someterse a una cirugía tras habérsele detectado un tumor de ese tipo. Sánchez tiene 49 años, por lo que aún no formaba parte de la población diana a la que el Principado remite cartas para invitarles al programa de detección precoz. Esto es todo lo que necesitas saber sobre este programa y cómo participar en él, según información facilitada por el Servicio de Salud del Principado.

El cáncer colorrectal es el segundo tumor más frecuente. Uno de cada seis tumores diagnosticados en Asturias es de colon o de recto. Se trata de un tumor maligno con capacidad para extenderse a otras zonas. Si eso ocurre, la vida puede estar en riesgo.

Se estima que una de cada veinte personas desarrollará un cáncer colorrectal en algún momento de su vida, principalmente en edades avanzadas.

De cada 1.000 personas de 40 años, 2 lo desarrollarán antes de los 50 años. Esta proporción asciende a 6 si se tienen 50 años; se eleva a 17 si se tienen 60 años y asciende a 30 si se tienen 70 años o más.

¿Qué síntomas presenta?

No suele presentar ninguno en un principio. En sus fases iniciales puede producirse algún sangrado intermitente sin molestias. También se considera frecuente, cuando el cáncer está más avanzado, que se produzcan cambios de hábito intestinal (diarrea o estreñimiento) de varias semanas de duración, con o sin dolor abdominal, y presencia de sangre en las heces.

Hay algunas situaciones que hacen que la enfermedad sea más frecuente (factores de riesgo), como son tener una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, presentar pólipos adenomatosos o tener antecedentes familiares en primer grado de cáncer colorrectal.

Aún así la mayoría de las personas con estas situaciones nunca desarrolla la enfermedad. La mayoría de las personas con cáncer colorrectal no presenta factores de riesgo conocidos. Los factores de riesgo no desembocan necesariamente en enfermedad. Incluso cuando la persona afectada presenta algún factor de riesgo, no se puede probar que éste haya sido la causa del cáncer colorrectal.

¿Qué hábitos saludables ayudan a prevenir la enfermedad?

No se conoce la forma de evitar la aparición del cáncer colorrectal, pero sí que hay algunas actuaciones que suelen ser útiles:

Aumentar el consumo de frutas y verduras.

Reducir el consumo de carnes rojas y procesadas a una o dos veces por semana sustituyéndolas por carnes blancas.

Hacer ejercicio físico regularmente.

Evitar el sobrepeso y la obesidad.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas

Evitar el tabaco.

Participar en el programa de cribado.

¿A quién se dirige el cribado para detectar de manera precoz este cáncer?

El Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal invita a todas las personas entre 50 Y 69 años que viven en Asturias a realizar cada dos años una prueba gratuita de detección de sangre oculta en heces, para identificar aquellas con posible riesgo de padecer cáncer de colon y recto.

¿Cuál es el objetivo?

Lo que se persigue es a detectar lesiones precursoras o el cáncer de colon y recto cuando los tumores son más pequeños y no hay síntomas. Con ello se pretende:

Que los tratamientos sean menos agresivos.

Que más personas puedan curarse.

Que mejore su calidad de vida.

¿Por qué se elige a las personas entre 50 y 69 años?

El cáncer colorrectal es más frecuente a medida que avanza la edad, sobre todo a partir de los 50 años. En este grupo de edad, a día de hoy, la detección de sangre oculta en heces seguida de colonoscopia es la forma más fiable de detectar el cáncer colorrectal en una etapa temprana de la enfermedad, como se ha demostrado a través de estudios científicos, nacionales e internacionales, según indica el Servicio de Salud del Principado.

¿En qué consiste la prueba?

Con bastante frecuencia, el cáncer colorrectal produce sangrado en el interior del intestino, que no es apreciable a simple vista. Mediante la prueba de sangre oculta en heces se detectan esas pequeñas cantidades de sangre. Consiste en la recogida de una pequeña muestra de heces en un kit facilitado por personal de enfermería del centro de salud, para su posterior análisis en el laboratorio. Esta prueba no basta por sí sola para diagnosticar un cáncer colorrectal, pero es útil para decidir si es necesario realizar una exploración intestinal mediante una colonoscopia.

¿Qué resultados puede dar la prueba?

Negativo. No se detecta sangre en las heces. Este resultado normal quiere decir que es muy poco probable que tenga usted cáncer de colon en el momento actual, pero debe saber que esta prueba no es 100% exacta, por lo que si nota algún síntoma como dolor abdominal o cambio de sus hábitos intestinales, debe acudir a su médico/a. Recibirá una carta en su domicilio con el resultado y será invitada/o a realizar la prueba de nuevo transcurridos dos años.

Positivo. En aproximadamente 7 de cada 100 personas que realizan la prueba se detecta que hay indicios de sangre en las heces, lo cual no significa que tenga cáncer; para descartarlo, se les ofrecerá la realización de una colonoscopia para conocer el origen del sangrado. Si éste es su caso, recibirá una llamada desde su centro de salud, donde le darán la información que necesite sobre la colonoscopia, confirmarán que no existe ningún impedimento para su realización, y en caso de que usted acepte realizarla, le darán la cita correspondiente.

No determinante. En un porcentaje mínimo de casos no es posible obtener un resultado; la causa más frecuente es que no se haya recogido bien la muestra. Por eso es importante seguir correctamente las instrucciones de recogida. En este caso se le comunicará que es necesario acudir de nuevo a su centro de salud para repetir la prueba.

¿Qué es una colonoscopia?

Es la observación del intestino mediante un tubo flexible con una cámara incorporada, que se introduce a través del ano; se realiza con sedación para que sea lo menos molesta posible.

¿Cómo puede participar en este programa?

Si tiene entre 50 y 69 años recibirá una invitación para participar, ofreciéndole la posibilidad de realizar de manera gratuita la prueba de sangre oculta en heces.

Si alguna persona está interesada en participar, debe pedir cita con su enfermera o enfermero del centro de salud, quién le explicará con más detalle el Programa y le dará la información necesaria para ayudarle a decidir sobre su posible participación. Programa de detección precoz de Cáncer Colorrectal Éstos/as profesionales le facilitarán los materiales para la recogida de una muestra de heces en su domicilio; posteriormente la entregará en su centro de salud para ser analizada en el laboratorio. Cada dos años recibirá una nueva invitación para iniciar de nuevo el proceso, hasta que cumpla 69 años que finaliza su participación en el Programa. Su objetivo es buscar las causas del sangrado para detectar pólipos o posibles tumores en el colon y el recto. En ocasiones, en el transcurso de la colonoscopia, se pueden eliminar las lesiones de la zona explorada.