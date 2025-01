¿De qué nacionalidades son los extranjeros no residentes que más casas compran en Asturias?

Argentinos y holandeses son las dos nacionalidades de los extranjeros no residentes que más vivienda están adquiriendo en Asturias, a tenor de los últimos datos disponibles del Consejo General del Notariado, correspondientes al primer semestre de 2024. A los ciudadanos de Países Bajos que no vivan en España y que en un futuro quisieran hacerse con una propiedad inmobiliaria en el Principado no les afectaría la medida anunciada anteayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consistente en elevar los impuestos a los compradores foráneos no residentes extracomunitarios (puesto que Países Bajos forma parte de la Unión). El endurecimiento fiscal, sin embargo, si se aplicaría sobre los argentinos.

En concreto, de las compras realizadas en la primera mitad del año pasado en Asturias por parte de foráneos no comunitarios, el 17% correspondió a habitantes del país latinoamericano y el 7% a los procedentes de Holanda. Las estadísticas del Notariado no ofrecen más datos sobre más nacionalidades con interés inmobiliario en la región. Sí revelan, no obstante, que entre la población extranjera residente en España, los principales compradores en Asturias son rumanos (el 11% del total) y rusos (7%). Según el Ministerio de Transportes, el 75% de los foráneos que se hacen con un inmueble en el Principado viven en territorio español.

Asturias, de hecho, es una de las comunidades autónomas donde más está creciendo la compra de inmuebles por parte de extranjeros. Según los citados datos del Notariado, fue la cuarta región con mayor repunte en ese sentido, sólo por detrás de La Rioja, Extremadura y Castilla y León. El Principado protagoniza así una tendencia persistente de interés por parte de los compradores foráneos, que se ha venido constatando –con solo dos altibajos en los primeros semestres de 2018 y 2020– desde que existe la serie estadística notarial.

"Solo en 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron 27.000 casas y departamentos en España. No para vivir en ellas, lo hicieron principalmente para especular y ganar dinero. Algo que en el contexto de escasez que vivimos no podemos permitirnos", afirmó Sánchez durante la presentación de su plan sobre vivienda, que incluye otras medidas como la construcción de pisos con un alquiler asequible, la exención del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen según el índice de precios de referencia, la tributación del arrendamiento turístico como actividad económica o la intensificación de las inspecciones de las viviendas turísticas ilegales.

El plan del Gobierno se comunicó sólo un día después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los líderes autonómicos de su partido presentaran el domingo en Oviedo una batería de propuestas para incentivar el acceso a la vivienda.

Crece la concesión de hipotecas en Asturias Asturias fue la tercera comunidad autónoma donde más aumentó la concesión de hipotecas para vivienda el pasado noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado. En concreto, los créditos en la región repuntaron un 46,9%, un crecimiento únicamente superado La Rioja (101,4%) y Aragón (61,2%), según la última Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores. De hecho, en todo el país sólo se produjeron descensos en Castilla-La Mancha (-13,3%) y las dos ciudades autónomas (Ceuta, -5,8%; y Melilla, -5,6%). En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Madrid y Cataluña superaron las 8.000 hipotecas totales, siendo también las únicas comunidades en superar las 6.000 realizadas sobre viviendas. España registró en torno a 106.000 transacciones sobre viviendas durante el mes de noviembre, lo que representa un aumento del 11,2% respecto a un año antes. "Durante de noviembre de 2024 continuó la recuperación del mercado inmobiliario español por tercer mes consecutivo, aunque las subidas se moderaron significativamente", destacó el informe del Colegio.

Suscríbete para seguir leyendo