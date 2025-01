El nuevo reto de los creadores de la croqueta de cachopo: hacer la más grande del mundo

Aunque los asturianos no sean los españoles que más croquetas comen, sí que una inspirada en los sabores y platos del Paraíso Natural está entre las favoritas del país: la de cachopo. Este bocado tiene su origen en la visita de Eduardo Gambero y Javier del Moral a Asturias hace unos cuantos años y ahora se ha consolidado como uno de los imprescindibles de su marca, Solo de Croquetas, todo un éxito y que empezó con un local pequeño en el centro de Madrid, al que se sumaron otros más, además de una venta on line para enviar a cualquier rincón de España alguno de sus tipos de croquetas, 17, uno por cada comunidad e identificado con su gastronomía. Además de otros más que se han ido sumando en los últimos tiempos.

Este jueves 16 de enero es el Día Internacional de la Croqueta y los empresarios quieren celebrarlo con récord: el de la croqueta más larga del mundo. Solo de Croquetas quiere freír y servir una gigante, con 2,70 metros de longitud y 35 kilos de peso. Se podrá ver en directo el mismo jueves, en el restaurante de Avenida Reina Victoria, 15 (Madrid) desde las 10:30 horas.

Para la preparación de esta croqueta récord se utilizarán 20 litros de leche, 2,6 kilos de harina, 7 de sobrasada de Mallorca y 2 de mantequilla. La croqueta más larga del mundo seguirá al récord del año pasado, centrado en el consumo. Lo tiene un murciano que logró comer 237 croquetas.

Comida en Cudillero

Gambero y del Moral son, como han demostrado, apasionados de las croquetas. Su Solo de Croquetas surgió durante una comida en Cudillero. «Estábamos de vacaciones un grupo grande amigos. Todos somos unos locos de las croquetas y si las ofrecen en la carta, pues siempre las pedimos. Habíamos pedido también cachopo y empezamos a bromear sobre la idea de hacer una croqueta con su sabor. La charla se amplió sobre otros tipos de croquetas raras y a la vuelta de vacaciones nos decidimos a trabajar en serio», han explicado de sus orígenes a LA NUEVA ESPAÑA.

La de cachopo fue la primera, pero tienen otras con gran éxito, como la de jamón de Monesterio, asociada a Extremadura; la de caldo gallego, a Galicia; la de rabo de toro, a Andalucía; o la de cocido madrileño. Son las cinco preferidas por los consumidores, según el estudio anual que hacen sobre las croquetas con motivo del día internacional de uno de los bocados más populares. El denominado «Croquetómetro» también destaca que los españoles son exigentes con la textura de la bechamel: un 47,6% la prefiere líquida, pero «sin pasarse». Y un 78% la disfruta principalmente en bares y restaurantes, siendo la bebida favorita para acompañarlas la cerveza, seguida por refrescos y vino.

Y no, los asturianos no son los que más croquetas comen, aunque son una oferta que no falta en sidrerías y restaurantes, tanto lo más populares como los de alta cocina. De hecho, pocos son los que no conocen las croquetas de la familia Manzano, que este 2025 lucirán las tres estrellas Michelin en su restaurante Casa Marcial.

¿Quiénes son los más croqueteros de España? Pues los de Ciudad Real encabezan el ranking, seguidos de los de Tarragona, Pontevedra, Cádiz y Alicante.