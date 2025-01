La propuesta para aprender a conducir que no gusta nada a las autoescuelas asturianas y que ya hacen en otros países

Preocupación en las casi 140 autoescuelas que operan en Asturias al proponer Competencia que se pueda aprender a conducir con tutores no profesionales, como ya hacen, entre otros países, Francia, Italia o Portugal. El colectivo a nivel regional se suma a la queja trasladada por la Confederación Nacional de Autoescuelas y advierte que la medida, que está siendo estudiada por el Gobierno, "incrementaría exponencialmente los riesgos en carretera y comprometería los objetivos de reducir la siniestralidad vial". "El modelo formativo español es mejor que el de otros países, en donde los índices de heridos y víctimas están por encima de los nuestros", reivindica Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias.

Las alarmas saltaron el pasado 9 de enero cuando la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia publicó un estudio sobre el sector de la formación vial, en el que proponen, entre otras medidas, "permitir la conducción acompañada con tutores no profesionales". Con ello, entiende el organismo, "se abriría una nueva vía de práctica que podría ayudar a muchos alumnos a formarse, al reducir el coste e incrementar la variedad de opciones disponibles". También, dice Competencia, "facilitaría que posean más experiencia antes de obtener el permiso, en beneficio de la seguridad vial". Y añade: "Una mejor preparación para los exámenes podría contribuir a aumentar las tasas de aprobados, así como reducir la congestión en los centros de exámenes".

Las autoescuelas asturianas, que son 138 repartidas por todo el territorio regional, recuerdan que en el Principado "ni existe un problema de suspensos ni de demoras para examinarse". Luego, dos de las razones que utiliza Competencia para pedir un cambio de modelo no se cumplen en Asturias. "Estamos entre cuatro y cinco puntos por encima de la media nacional en aprobados; rondamos el 56%. Y actualmente no existen tiempos de espera. Aquí la Jefatura Provincial de Tráfico hizo bien los deberes y hoy tenemos una oferta de exámenes adecuada a la demanda. Examinamos cada seis días", detalla Rubén Castro. Según sus cálculos, más de 2.500 personas aspiran al mes a sacar el carné de conducir.

Castro hace varias puntualizaciones al informe emitido por Competencia y que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió que "lo estamos estudiando y valorando". La primera es que el modelo que aplican otros países tiene "mucha letra pequeña" y no supondría el cierre de las autoescuelas. Ese extremo, dice, "creo que no lo tiene en la cabeza nadie", porque es "impensable": "Sería un peligro para la ciudadanía, ya que supondría que una persona pudiese conducir sin conocimientos y en vehículos sin doble mando". En Francia o Alemania, puntualiza Castro, existen las clases de conducción con un tutor no profesional (por ejemplo, un familiar), pero habiendo pasado antes y después por una autoescuela.

En cualquier caso, la figura del tutor no profesional abre otros interrogantes que plantea Rubén Castro: "¿Qué seguro de coche se haría cargo de eso? Y en caso de siniestro, ¿quién sería el responsable?". La pelota está ahora en el tejado de Interior, que deberá decidir si el sistema para aprender a conducir sigue como hasta ahora o cambia.