Cascos propuso alquilar unas oficinas a Foro porque tenía problemas económicos y familiares, asegura Sostres

Muy intensa la tercera jornada del juicio a Francisco Álvarez-Cascos, acusado de apropiarse para gastos personales de 181.648 euros de Foro. La sesión se ha suspendido hasta las cuatro y media tarde en plena declaración de quien fuera Senador del partido Isidro Martínez Oblanca, sometido a un duro interrogatorio por parte del abogado de Foro, Luis Llanes. Las declaraciones se han centrado sobre todo en la fiscalización de los gastos de Cascos y en el contrato de la sede del partido en la Castellana, de la que pesos pesados de Foro, como el exdiputado nacional Enrique Álvarez Sostres, quien ha asegurado que había desaconsejado a Cascos que alquilase sus oficinas al partido.

Sostres aseguró que se reunió en casa de Cascos el 13 de marzo de 2013. El presidente de Foro, dijo, le explicó que tenía problemas familiares y económicos y quería alquilar unas oficinas suyas al partido en Madrid. "Yo le dije que era una mala idea y que no era una solución a sus problemas, que requerían de otras medidas", indicó. Sostres le mandó una carta a Cascos desaconsejándole esa propuesta. "No volvimos a hablar del tema", añadió. Su gran sorpresa fue en 2019, cuando se enteró de que Foro había alquilado las oficinas seis meses antes de su conversación con Cascos. Otros militantes de Foro no tenían idea de que esas oficinas estaban alquiladas por el partido.

Sí Teresa Alonso, secretaria general de Foro hasta 2014. Admitió haber firmado el contrato para el alquiler de "una oficina" en Madrid, "no una sede", recalcó, porque Cascos le dijo que la necesitaba para trabajar, porque "no podía seguir recibiendo a la gente en los hall de los hoteles". Pero no supo que esas oficinas era propiedad del político. Ella tampoco cuestionó nada de esto. Y es que, como recalcó Enrique Álvarez Sostres, "Foro era un partido presidencialista, en el que se hacía lo decía Cascos, como por ejemplo la elección de los integrantes de las listas".

María Porto, durante su declaración por videoconferecnia, con Cascos en el recuadro. / TSJA

La exmujer de Cascos, María Porto, figuraba como administradora de la empresa Cinqualium, la sociedad que alquilaba los despachos a Foro. Explicó que Cinqualium era una empresa que ella había montado en el pasado para incluir en ella sus propiedades, pero que al final había dejado "dormida", pero luego la traspasó a Álvarez-Cascos, con la que pretendía abrir un negocio de alquiler de oficinas. Cuando entró en el proyecto de Foro, aseguró, Cascos le traspasó las acciones, a coste cero, pero ella asegura que no se encargaba de ese negocio, sino otra persona. Porto llegó a tener alquiladas dos oficinas en ese espacio. Cascos y el partido también a instalarse también en esos despachos. "Me los cruzaba por el pasillo, venía gente del partido de Madrid y de Asturias", indicó.

Luis Llanes preguntó sobre si una cama que pagó Foro se encontraba en la sede del partido en Madrid. La exmujer de Cascos solo pudo decir que los desconocía. "Nunca estuve en las oficinas, no le puedo decir ni que sí ni que no", dijo.

Una de esas personas con las que Porto se cruzaba por el pasillo era Sostres, que negó haber estado allí, e Isidro Martínez Oblanca, quien aseguró que había tenido allí tres reuniones con militantes de Madrid (cuyos nombres no recordó) y que había pasado otras quince veces, ya que Cascos le había dicho que "tomase posesión" de las oficinas. Martínez Oblanca, al que llegó a fallarle la voz en algún momento de su intensa declaración. "La principal razón de tener una sede en Madrid es que había 40.000 asturianos en Madrid", aseguró. Y "fueron los cien militantes de Madrid los que plantearon la necesidad de una sede".

Isidro Martínez Oblanca, durante su declaración. / TSJA

Oblanca participó en la reunión del 12 de enero de 2011 en la sidrería "El Cartero" de Gijón en la que él, Pelayo Roces, el empresario Enrique Lanza y el fallecido Conde-León hablaron con Cascos para convencerle de que encabezase el proyecto de Foro. "En aquella reunión Cascos planteó que quería mantener su núcleo familiar en Madrid, seguir los estudios de sus hijos y no sufrir una merma económica. En aquella mesa había décadas de amistad", relató Oblanca, cuya declaración se reanuda a las cuatro y media de esta tarde.

Rosario Cabal durante su deposición. / TSJA

En el juicio también se abordó el control de los gastos de Cascos, que era nulo. La contable del partido, Rosario Cabal, aseguró que las instrucciones que le dio la secretaria general, Teresa Alonso, sobre los gastos de Cascos era que éste los presentaba y que había que pagarlos, que no se cuestionaban. Rosario Cabal añadió que eran Pelayo Roces, Enrique Lanza y Teresa Alonso quienes visaban y autorizaban los gastos de Cascos.

Teresa Alonso. / TSJA

Teresa Alonso (una secretaria general sin peso político, como ella misma aseguró) indicó que fue Pelayo Roces quien le dijo "claramente que se pagasen todos los gastos a Cascos", sin mayores fiscalizaciones, que, por otro lado, remarcó, correspondían al Tribunal de Cuentas. En cualquier, añadió, los gastos que entregaba Cascos eran "solo de viajes".