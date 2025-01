Jessica cambió los ordenadores por la naturaleza y las velas en Panes

Desde hace tres años y medio Jessica Álvarez Fernández ejerce como artesana cerera en Asturias. Es una de los cuatro existentes como tal en el Principado, como ella señala. Nacida en Oviedo y licenciada en Administración de Sistemas Informáticos, trabajó 10 años como técnico de Apple en Asturias. "Estuve unos años pero lo dejé, no me sentía motivada y decidí buscarme la vida; soy una persona creativa y quería flexibilidad para poder desarrollarla", explica esta emprendedora rural que, poco tiempo después, estuvo trabajando un tiempo en una librería en Oviedo.

"Cuando la librería cerró no encontré trabajo en la ciudad y finalmente me salió uno en Panes para atender el telecentro del Ayuntamiento. Cuando terminé el contrato tenía claro que quería quedarme aquí. Me gustó tanto la zona que finalmente pude quedarme a vivir. Para mí la Naturaleza es muy importante y en Panes estoy a diez minutos del mar y a diez minutos de los Picos de Europa. Además soy aficionada al deporte en la montaña. La Naturaleza me trae mucha calma, me permite ser más creativa y conectar con mi esencia", explica la artesana que se interesó por convertirse en cerera hace cuatro años, aunque ya llevaba haciendo otras artesanías diez años antes.

Para ella es muy importante la materia prima con la que trabaja: "Los ingredientes son de muy alta calidad; es una cera vegetal de soja certificada, sin químicos ni MGO, y los aromas son esencias que no llevan ni ftalatos, ni agua ni alcohol. Tengo más de 17 aromas. Los que más gustaron en Navidad fue el de cerveza-mantequilla y el de magnolia-fresa", explica ella que firma su obra como Deriva Velas Naturales, un nombre que, a lo largo de este año, cambiará. De momento así sigue dándose a conocer, con su obra, en las redes sociales y en su página web. Uno de sus trabajos más demandados es la vela que representa el Picu Urriellu. "El molde en cerámica me lo hizo un amigo y uno de los primeros guías de Montaña de Picos, Alfredo Fernández", añade.

Su profesión como cerera no le da más que satisfacciones : "Disfruto poniendo en valor esta artesanía en los talleres que imparto además de que, participar en mercados artesanales, me pone en contacto con otros compañeros nuevos con quien intercambiar experiencias e ideas".

En cuanto a vivir en el medio rural afirma que lo que más le ha costado "en el Oriente es encontrar alquileres para larga estancia a un precio razonable: es complicadísimo, pero a mí el esfuerzo se me olvida en cuanto abro la ventana y veo este maravilloso paisaje y lo disfruto junto a los amigos que he hecho aquí", afirma.

