Los estudiantes de FP en Asturias amenazan con una jornada de huelga si no pueden empezar las prácticas

Los estudiantes de Formación Profesional se han concentrado esta mañana a las puertas de la consejería de Educación al grito de “sin convenio, sin directrices, la FP dual la metéis por las narices” y “sin información no hay formación”. Acusan al departamento de Lydia Espina de “no hacer su trabajo” y dejar en el aire a los miles de estudiantes de primer curso que este mismo mes tendrían que estar comenzando las prácticas en empresas. “Mientras nuestros profesores han hecho su trabajo, que era el poder encontrar todas las empresas necesarias para que nuestros compañeros pudieran empezar las prácticas, nos encontramos con la desidia de la consejería de Educación que no ha hecho ni el convenio ni la documentación necesaria”, denuncia Anahí López, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Asturias.

Esta es la segunda vez que los estudiantes se concentran por este motivo, pero avisan que no será la última. Si el próximo lunes, 20 de enero, la consejería de Educación “no ha dado una respuesta clara y no ha sacado el convenio” darán un paso más convocando una jornada de huelga estudiantil de toda la Formación Profesional en Asturias con una movilización que volverá a acabar a las puertas de la consejería.

“Esta es la realidad que enfrenta la realidad profesional. Mientras nos venden sus bondades y nos plantean que la FP es una opción adecuada para que podamos estudiar, cuando lo hacemos nos encontramos esto: el no poder realizar unas prácticas en unas condiciones dignas, falta de profesorado, de medios materiales… Una serie de cuestiones básicas que necesitamos para poder formarnos y la guinda del pastel es esto, la posibilidad de tener unas prácticas en el primer curso y que no se puedan empezar, que exista una total incertidumbre de si van a poder producirse porque la consejería no ha dado ningún tipo de respuesta”, lamenta López.

Nerea Hernández García es estudiante de Laboratorio clínico y biomédico del IES Isla de Deva, en Piedras Blancas, y una de las afectadas por el retraso de las prácticas. "El problema no es que no haya empresas, es que no pueden estar esperando a tener una fecha fija cuando, al fin y al cabo, nos están haciendo un favor. Ellos no necesitan más personal, nos están cogiendo para formarnos y esto no es posible porque no hay convenio. Que lo saquen ya", reclama. Reconoce que en el ámbito sanitario es complicado encontrar empresas que acepten estudiantes en formación, por lo que su centro educativo ha tenido que organizar dos turnos para poder adaptarse a la nueva normativa. "Hay empresas, pero menos que en otros FP como electricidad, frío y calor... Que tienen más fácil encontrar prácticas", apunta.

En el CIFP Cerdeño estudia Higiene bucodental el joven Daniel Álvarez, otro de los afectados que esta mañana se ha concentrado en Oviedo. En su caso, apunta, también hay empresas, "pero los profesores están mareados porque no saben cuándo van a poder empezar. Ya nos han dado tres fechas distintas". El estudiante está deseando comenzar esta nueva etapa de formación porque siente que "voy a aprender muchas más cosas de las que puedo aprender en clase. Es otro ámbito diferente y quiero ver la manera de superarme".