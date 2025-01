La falta de empresas amenaza con dejar sin prácticas a alumnos de FP

Polémica en torno a las prácticas en empresas de la nueva Formación Profesional. Los alumnos de primer curso temen quedarse sin estas clases por la "falta de organización" del Principado. Sin embargo, el Gobierno regional indicó ayer que están "garantizadas". Así lo aseguró la consejera de Educación, Lydia Espina. "Los directivos, profesores y tutores han hecho un trabajo muy grande para que tengan empresas" en las que desarrollar su primera experiencia laboral, indicó. Por tanto, estas se van a desarrollar "sin ningún problema", añadió. "Todos los equipos directivos y los centros educativos han trabajado muchísimo. Es una gran reforma que sin lugar a duda le da la vuelta a todo lo relacionado con la FP", remarcó.

Pero el problema de falta de empresas es una realidad, al menos, en determinados ámbitos, como el sanitario. "No es un problema que tengamos por primera vez este año. En muchos casos trabajamos con centros públicos para las prácticas y las plazas son limitadas. Antes al ser solo los alumnos de segundo quienes las realizaban se puede decir que había un cierto cribado, pero ahora tenemos que colocarlos a todos", explica Ángel Balea, director del IES Isla de Deva de Piedras Blancas.

En el centro de Comunicación, Imagen y Sonido de La Felguera han tenido que ir "puerta por puerta" realizando un "esfuerzo tremendo" para poder colocar a los 225 alumnos de primero que tienen este año. "Nos hemos encontrado con empresas que no tienen problema en asumir a alumnos de segundo, pero no quieren a los de primero", reconoció su directora Maribel Lugilde.

La situación se vuelve mucho más difícil ante la falta del convenio que asegura la cobertura legal del proceso. "Imagínate que tienen cualquier incidente", apuntó Lugilde. No es, por tanto, solo una falta de empresas, sino un problema de tramitación y organización. "Inspección educativa nos dice que sin el convenio no mandemos a los alumnos a las empresas", apuntilló Lugilde.

Este retraso en la firma del documento ha obligado a muchos centros a modificar el calendario que tenían previsto. En el instituto de Piedras Blancas, por ejemplo, los alumnos tenían que empezar las prácticas el próximo 20 de enero. Una previsión que ha saltado por los aires, creando una gran incertidumbre entre el alumnado que ha convocado hoy, a las 10.00 horas, una concentración delante de la consejería de Educación.

Otro problema con el que se están encontrando los directores es cómo trasladar a ese alumnado a la empresa para las prácticas, puesto que son menores y no cuentan con carné de conducir. "No vas a estar pidiéndole a los padres que los traigan y los lleve. En nuestro caso intentaremos dar prioridad a empresas cercanas", comentó Jorge Saucedo, director del Cerdeño (Oviedo). En esta situación están también en el CIFP del Deporte de Avilés. "Nosotros nos tenemos que asegurar que llevan a las prácticas y estamos hablando de menores. Es algo que me preocupa", reconoce su directora, Elena Sanz.

Por su parte, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) aseguró ayer que "es una firme defensora de la FP dual", pero, como recuerda su presidenta, María Calvo, "todo cambio requiere un periodo de adaptación. Hay que tener en cuenta, además, que nuestro tejido empresarial está formado por pymes y micropymes, para las que resulta aún más complicado asumir alumnos". Ellos, aseguran, seguirán trabajando "tanto en su difusión como en avanzar hacia la reducción de los costes que supone para las empresas, ya sean burocráticos, de seguros o relacionados con los tutores".

