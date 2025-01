Pedro Sánchez, ante los socialistas asturianos: "Si bajamos el volumen del ruido, Asturias y España viven uno de sus mejores momentos"

Pedro Sánchez juega en casa con la Federación Socialista Asturiana (FSA) y su sintonía con Adrián Barbón ha quedado patente en el arranque del 34 congreso autonómico, el primero que se celebra tras el cónclave federal y donde ha puesto el foco en el crecimiento y lanzado un mensaje de calado económico. "Si bajamos el volumen del ruido de esas cadenas que tanto nos quieren y atendemos a los datos, Asturias y España viven uno de sus mejores momentos", ha planteado un Sánchez convencido de que "cuanto mejor la vaya España, más ruido van a meter el PP y Vox".

En una semana de sensaciones encontradas para el presidente del Gobierno como la investigación al Fiscal General del Estado, el amago de amenaza de Junts a cuenta de la moción de confianza o los cortes en televisiones y redes sociales con la declaración judicial de su hermano, Pedro Sánchez ha tenido una acogida de masas esta tarde en el Centro Niemeyer de Avilés, en la primera jornada del congreso de la FSA, uno de los tres a los que acudirá este fin de semana junto a los de Extremadura y Castilla-La Mancha. "Pedro, formas parte de la familia socialista asturiana", le dijo Adrián Barbón agradeciendo su presencia en este cónclave y forzando la primera ovación al presidente del Gobierno. El líder de la FSA proclamó que "se pueden defender los intereses de Asturias sin estridencias ni golpes encima de la mesa" y aseguró que "los Gobiernos de Asturias y de España van de la mano con Arcelor y Hunosa".

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

El secretario general del PSOE se siente a gusto entre los socialistas asturianos. Ya lo estaba cuando sopesaba con más dudas que certezas dar la batalla por volver a liderar el PSOE y Adriana Lastra lo convenció con un mitin de arropamiento en El Entrego, en diciembre de 2016, toda una muestra de fuerza ante una gestora del partido presidida por Javier Fernández, entonces secretario general de la FSA además de presidente del Principado, tras el convulso comité federal que retiró la confianza a Pedro Sánchez.

"Siempre que he estado en Asturias me he sentido como en casa", reconoció el presidente del Gobierno, que lanzó una proclama electoral sin cita con las urnas a la vista. "Adrián, vamos a llevar a Asturias y a España estos años a su mejor versión", afirmó Sánchez, quien sostuvo que "la vivienda es un derecho de todos, no un pelotazo para unos pocos" y se mostró partidario de un impuesto a los pisos turísticos. Sacó pecho de la situación económica. "Estamos desmontando uno a uno los mitos del neoliberalismo, como que era imposible subir el salario mínimo y crear empleo". Y no se olvidó de atacar al PP por la gestión del Gobierno valenciano de la catástrofe de la dana. Acusó al Partido Popular de actuar "añadiendo aún más dolor a las familias afectadas por la dana de valencia para ocultar la incompetencia del presidente autonómico y de su partido político".

También tuvo un recuerdo para la militante histórica asturiana Maricuela, "ahora que celebramos el 50 º aniversario de la muerte del dictador", y la ensalzó como "una heroína del republicanismo y socialismo". Y lo engarzó con que "en estos años podemos decir, ahora, que estar del lado del socialismo hoy, en pleno siglo XXI, es estar del lado correcto de la historia". Llamó por eso Sánchez a ejercer la militancia para "frenar a la internacional ultraderechista". Y prosiguió: "¿Critican al feminismo? Pues les adelanto que vamos a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. ¿Critican la reforma laboral? Pues ya les adelanto que esta legislatura será la de la reducción de la jornada laboral. ¿Critican como dogmatismo climático el compromiso de la ciencia con el medio ambiente? Pues seguiremos reindustrializando en verde nuestro país, empezando por Asturias".

EN IMÁGENES: Pedro Sánchez y Adrián Barbón abren el congreso del PSOE asturiano / Luisma Murias

La sintonía de Barbón con Sánchez

Adrián Barbón alardeó en su intervención de la posición predominante del PSOE en el espectro político de Asturias. "FSA significa familia socialista asturiana. Este es el congreso del partido de Asturias", enfatizó, antes de defender las formas de su gobierno autonómico y su relación fluida con el gobierno estatal. "Se pueden defender los intereses de Asturias sin estridencias, sin golpes encima de la mesa", argumentó. Y de hecho garantizó que el Principado está trabajando "de la mano del Gobierno de España en Arcelor y Hunosa" para salvar dos de los grandes frentes de la reconversión industrial que afronta la región.

No se olvidó Barbón de la reciente cumbre en Asturias de los barones del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente. Quiso hacer algo de sorna sobre ella, trayendo a colación algunas de las propuestas salidas de esa cumbre, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años o la promoción de vivienda pública. "El PP eligió buen sitio para la reunión del pasado fin de semana porque somos la única autonomía con una red pública 0-3 años de toda España. Y somos la segunda autonomía con más vivienda pública de España", dijo el presidente del Principado antes de enviar otro mensaje a sus contricantes políticos: "La derecha da en duro con la bajada de impuestos, la justicia fiscal es el camino a la justicia social".

No faltaron las palabras de buena sintonía con el presidente del Gobierno central. "Pedro elige bien las primeras veces: su primer acto fue en Gijón, su primer acto como Presidente fue en El Bombé de Oviedo, y, ahora, su primer congreso en Asturias es en Avilés. Pedro formas parte de la familia socialista asturiana", le dijo Barbón al líder nacional, presente en el Niemeyer. "Asturias nunca falla, Pedro", sentenció.

Aplausos dentro y pitos fuera

Los 427 delegados y trescientos invitados que se dan cita este fin de semana en el Centro Niemeyer para el 34 congreso de la FSA no escatimaron aplausos a Pedro Sánchez, aunque puertas afuera hubo "música" de viento, y no precisamente a favor, por la protesta de los educadores del Principado, movilizados desde hace semanas contra la decisión del Gobierno autonómico de Adrián Barbón de recortar y limitar la funcionarización y el acceso a la profesión de educación social a titulaciones universitarias permitidas hasta ahora (Psicología, Pedagogía, Trabajo Social o Profesorado).

Puertas adentro el ambiente fue mucho más cálido para los presidentes de España y de Asturias, con muchos rostros conocidos del socialismo asturiano, hoy ya alejados de la política, como Álvaro Cuesta o Fernando Lastra. También estaba una amplia representación del Gobierno autonómico, con el titular de Hacienda, Guillermo Peláez, y la consejera de Salud, Conchita Saavedra, además de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. El grupo parlamentario en la Junta General estaba encabezado por su portavoz, Dolores Carcedo, y uno de los diputados más requeridos era el avilesino Luis Ramón Fernández Huerga, en su calidad de representante de la agrupación anfitriona del congreso. Tampoco se lo quisieron perder Santos Cerdán, el "fontanero" de Pedro Sánchez en Ferraz y en las negociaciones de alto voltaje; Iván Fernández, el alcalde de Corvera y único asturiano en la ejecutiva federal del PSOE; el eurodiputado asturiano Jonás Fernández ni, por supuesto, la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, junto a la ejecutiva que agota sus últimas horas antes de la renovación de este domingo.

La encargada de abrir el trigésimo cuarto congreso de los socialistas asturianos ha sido Rita Camblor, vicesecretaria general de Organización y Coordinación de la FSA, que agradeció el apoyo a Pedro Sánchez "en estos años" y a Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés, "por recibirnos para este congreso". Camblor extendió el agradecimiento "a la militancia y a las agrupaciones municipales por su compromiso para buscar la mejor Asturias".

Destacó Camblor "el avance el empleo, solidaridad y justicia social", tuvo un recuerdo para las víctimas de la dana de Valencia, pidió un aplauso "para todos los compañeros que nos precedieron en la lucha por la democracia" y se mostró convencida de que "de este congreso saldrá un partido más fuerte y más unido para un proyecto que quiere dar respuesta a los retos de Asturias".

Luego intervino la presidenta del congreso, Mariví Monteserían, que abogó por que el partido se rearme ideológicamente: "Vivimos tiempos complejos, oscuros, estamos en medio de una batalla ideológica y hay que afrontarla cargados de ideas", afirmó, para luego recordar el expresidente Vicente Álvarez Areces, "de cuyo fallecimiento se cumplen hoy cinco años".