El PP acusa a Barbón de sumar seis años sin medidas sobre vivienda

PP y PSOE continúan inmersos en un tira y afloja por la problemática de la vivienda. José Agustín Cuervas-Mons, diputado popular en la Junta, acusó ayer al Gobierno de Barbón de mentir al afirmar que las propuestas de los populares ya se aplican en el Principado. "Resulta vergonzoso y lamentable que Barbón y su delfín Peláez intenten presumir de ser una comunidad autónoma puntera en vivienda cuando este Gobierno no ha hecho nada en casi seis años para solucionar el problema de acceso a la misma. ¿Cómo se atreven a poner como ejemplo su política de Vivienda? Los datos son incontestables", criticó. En concreto, se refirió a la baja ejecución presupuestaria. Según señaló, a 31 de diciembre la inversión de Vivienda del año 2022 fue del 27% y del 46% en 2023. Y en 2024, a fecha del 30 de noviembre, es del 20%.

En esta línea, Cuervas-Mons advirtió de que "las empresas públicas del Principado solo dan pérdidas y no realizan una sola actuación en materia de vivienda pública desde hace años", en referencia a Sogepsa y Sedes. "Los asturianos hemos gastado más de cien millones de euros para cubrir la deuda de Sogepsa, pero a día de hoy no es pública aún pese a invertir esa burrada de millones. Desde que está el señor Barbón gobernando, nunca más volvió a construir vivienda protegida, ni tiene ninguna nueva actuación prevista que se sepa en esta materia", señaló. Siguiendo esta línea, la diputada Susana Fernánez explicó que en casi seis años no se ha construido una sola vivienda y, si bien el Gobierno ha anunciado recientemente la licitación de nuevos proyectos, "los periodos de construcción son largos y pasarán años hasta que los edificios sean una realidad".

El funcionamiento de Vipasa tampoco se libró de las críticas de los populares, quienes lamentaron que una parte grande de las viviendas públicas estén "infrautilizadas". Por último, pusieron sobre la mesa el retraso que existe en el pago de las ayudas al alquiler y del bono joven. "Aun teniendo los medios económicos en caja, no han sido capaces de gestionar los expedientes de las solicitudes de ayudas al alquiler, frustrando las expectativas de emancipación de muchos jóvenes asturianos", lamentó Fernández.