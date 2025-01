Trabajadores del ERA se manifestarán en Oviedo el miércoles 22

El comité de empresa del ERA ha convocado para el 22 de enero una manifestación en Oviedo para retomar reinvidicaciones que no son nuevas, como es el caso del plus de peligrosidad, un incremento de plantillas o la falta de personal de enfermería. La presidenta del comité, Belén Ordíz, señaló ayer que estas protestas surgen "ante la falta de respuesta de todas las peticiones que realizamos y que no están reflejadas en los Presupuestos del Principado de este año". Entre ellas, además, está que se haga un estudio de puestos de difícil cobertura, por peligrosidad, y que se les retribuya mejor, con un complemento. "Lo pedimos urgente para todas las enfermeras y para las auxiliares de enfermería de Oriente y de Occidente, así como un convenio ERA-SESPA para equiparar las condiciones de los profesionales de ambos sectores", dijo.