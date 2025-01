¿Por qué los alumnos de 20 concejos asturianos no tendrán clases el 3 de febrero? Entre ellos están Oviedo y Avilés

En 20 de los 78 concejos asturianos no habrá clases el próximo lunes 3 de febrero. Entre ellos están dos de los tres municipios más poblados de la región: Oviedo y Avilés, por lo que el número de alumnos afectados (o beneficiados) es alto. El motivo está en que las fiestas locales de estos concejos han caído este curso en periodo no lectivo (en fin de semana, puentes o vacaciones) y sus consejos escolares han tenido que elegir otro día diferente de descanso. Y, casualidad, muchos han optado por el 3 de febrero.

En realidad, no es tanta la casualidad si se tiene en cuenta que por norma los días sustitutivos a los festivos locales "no pueden fijarse a los días inmediatamente anteriores ni posteriores a los períodos de vacaciones ni a los días no lectivos" fijados por la Consejería de Educación. Por ejemplo, no se podría juntar con el puente de Carnaval, que es el que está más próximo. Serán cinco días de descanso: del viernes 28 de febrero al martes 4 de marzo (ambos inclusive).

En Oviedo, San Mateo cayó este curso en sábado (el 21 de septiembre) y es por ello por lo que la fiesta se movió al próximo 3 de febrero. En Avilés, San Agustín (31 de agosto) siempre cae en vacaciones y este año se cambió igualmente por el 3 de febrero.

El siguiente parón: el de Semana Santa

Al igual que el pasado curso, el calendario escolar incluye otro largo parón en Semana Santa, que abarca desde el lunes 14 de abril al domingo 20. A los pocos días habrá otro pequeño respiro para alumnos y profesores, coincidiendo con el 1 de mayo, que irá de jueves a domingo.

Los concejos que no tendrán clases el 3 de febrero son los siguientes: Avilés, Boal, Cangas de Onís, Carreño, Castropol, Corvera, Cudillero, Degaña, Ibias, Langreo, Muros de Nalón, Nava, Onís, Oviedo, Ribadesella, Salas, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Tineo (en este caso tienen también el 4 de febrero) y Valdés.

