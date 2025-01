Dardo de Barbón a Díaz Ayuso: "Madrid cada vez expulsa a más gente; no sirve de nada ganar 1.500 euros si no tienen dónde vivir"

El líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ha dado pistas esta tarde de la que será su nueva ejecutiva para el ciclo electoral de 2027. "Quiero una dirección política muy potente", ha señalado el secretario general de la FSA en una entrevista programada por la organización del congreso tras la cancelación de la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, prevista para este sábado en el 34 congreso autonómico, que tiene lugar en el Centro Niemeyer de Avilés.

Barbón ha resaltado la necesidad de "activar la organización" y se mostró convencido del efecto "movilizador" de este cónclave autonómico ante "una ultraderecha que está hipermovilizada". Aunque los nombres del que será el tercer equipo de Adrián Barbón en la dirección de la FSA se cerrarán en torno a esta medianoche, las principales novedades confirman el refuerzo del peso político, al que se refirió el secretario general. La portavoz parlamentaria en la Junta, Dolores Carcedo, el diputado responsable del área de Economía, el avilesino Luis Ramón Fernández Huerga; el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, estarán en una ejecutiva en la que habrá una amplia presencia de la agrupación con más afiliados, Gijón, que podría tener cuatro representantes.

“Me toca hacer cambios en el equipo, reconfigura porque lo más importante es desarrollar un proyecto político no para la FSA sino para Asturias”, manifestó Barbón, que reconoció en dicha entrevista que no es muy aficionado a practicar deporte, más allá de hacer algo de cinta, aunque en su juventud practicó karate, “llegué a cinturón marrón” y natación, “porque me obligó mi familia”. Confesó que tiene ganas de pasar página al ajetreo del congreso interno y volver al libro que lee estos días, las memorias de Ángela Merkel.

J. Ardura / A. Domínguez

También aprovechó para mandar un par de recados al primer partido de la oposición. “No tienen debate ideológico”, reprochó a los populares, de los que también cuestionó sus apuestas en políticas de vivienda reveladas en la reunión del pasado fin de semana en Asturias. “No podemos volver a la burbuja inmobiliaria que explotó en 2008 y que alcanzó su máxima expresión con Aznar”, valoró Barbón, que se mostró muy crítico con la políticas de vivienda de Isabel Díaz Ayuso. “Cada vez más gente de Madrid es expulsada porque no sirve de nada ganar 1.500 cuando no tienen dónde vivir o no tienes recursos para el ocio”.

Principales debates antes del plenario del congreso

La Federación Socialista Asturiana vive un congreso tranquilo, pacífico, sin las tensiones ni los acaloramientos dialécticos de otras décadas en las comisiones donde se ventilan los futuros estatutos y las posiciones de la organización. La definición asturianista de la formación, la política en materia LGTBI y la elección de los “número uno” de las alas oriental y occidental y la circunscripción exterior son algunos de los debates más vivos que han tenido lugar esta mañana.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, propuso al partido cambiar las normas de elección de los “cabeza de lista” en las circunscripciones occidental y oriental, de tal forma que la votación de la militancia fuera vinculante. “Es una fórmula con la que apostamos por profundizar en la democratización del proceso”, argumentó Pérez. En la actualidad hay votación en las agrupaciones sobre la lista autonómica, pero no es vinculante y la dirección de la FSA ordena luego esos resultados y la composición de la candidatura. El argumento de la dirección fue que esa propuesta resulta contraria a los estatutos federales, pero aún así la comisión votó la propuesta formalizada por el alcalde valdesano, que acabó decayendo y ni siquiera llegará al plenario para su votación pues no obtuvo el apoyo de más del 30 por ciento de los votos requeridos para pasar ese corte. “Son las reglas del juego y las aceptamos”, reconoció el regidor de Valdés.

El plenario deberá pronunciarse sobre la posible eliminación de la circunscripción exterior, una enmienda a la ponencia del congreso que ha contado con el respaldo de más del 30 por ciento de los delegados votantes en la comisión, pero no superó el 50 por ciento requerido para ser aprobada automáticamente antes de la votación abierta a todo el plenario. La circunscripción exterior consistía en reservar un escaño para los votos procedentes del censo CERA, los asturianos con residencia en países extranjeros, cambiando así la fórmula actual, en el que las papeletas del voto emigrante se suman a los de cada una de las tres circunscripciones en función del concejo de procedencia.