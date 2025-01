Una ejecutiva socialista de concentración con la mirada en 2027: los planes de Barbón para su partido

El Centro Niemeyer de Avilés tiene un aire futurista, de edificio de ciencia-ficción setentera. La Federación Socialista Asturiana (FSA) se encapsula desde ayer y hasta el domingo en el emblemático complejo cultural de la ría avilesina, aprovechando el aislamiento que permite ese auditorio que el arquitecto brasileño diseñó emulando una ola. La prensa sigue lo que ocurre en el cónclave también convenientemente encapsulada en otro edificio, por exigencias del aforo. Tan ordenado está todo en la planicie niemeyeresca, que quienes protestan (está previsto un grupo de manifestantes al día) terminan en una esquina. Por el medio, una carpa-bar y unos puestos de merchandasing; desde libros de historia del partido hasta camisetas rojizurdas.

La cápsula socialista del Niemeyer se dirige rauda y veloz a 2027. Ese fue el mensaje más claro que dejó Pedro Sánchez. Que nadie espere adelantos electorales: "En 2027, como en 2023, volveremos a ganar a la internacional ultraderechista", lanzó. Y todo lo demás es ruido, ruido de ese de que "España se rompe, esto se va al garete", un ruido al que Sánchez pidió bajar el volumen para "atender a los datos" según los cuales "Asturias y España viven uno de sus mejores momentos en empleo, convivencia, proyección internacional y cohesión social".

También con ese espíritu encara la Federación Socialista Asturiana el que es su 34º Congreso, con un lema que Pedro Sánchez aprovechó como percha para su discurso: "Asturias gana". La FSA parte con el reto de rearmar su estructura orgánica pensando en una gran movilización con la que afrontar las elecciones autonómicas y municipales de 2027. Ese es el espíritu que ha guiado la conformación de la Ejecutiva, cuyo dibujo final se cerrará a lo largo de la jornada de hoy, aunque hasta los aspectos más espinosos están casi cerrados.

Las piezas clave parecían claras ya ayer entre los socialistas; algunas definidas desde hace bastantes días. Adrián Barbón liderará como secretario general apoyado, de manera incuestionable, por Adriana Lastra, que continuará ejerciendo de número 2 en el partido. Dos nombres del grupo paralmentario adquieren relevancia orgánica. Luis Ramón Fernández Huerga, hasta ahora secretario general del PSOE de Avilés y portavoz adjunto de la Junta, asumirá la vicesecretaría de Organización con la misión de coser la unidad interna y movilizar a las agrupaciones. Está llamada a adquirir también un papel relevante la portavoz parlamentaria, Dolores Carcedo, quien ocuparía otra vicesecretaría.

Definidos los primeros puestos de la Ejecutiva, también habrá sorpresa en el cierre, donde se especifican los secretarios ejecutivos: José Luis Alperi, del SOMA, continuará previsiblemente en este puesto, con la incorporación también probable de Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda.

Se trata de una Ejecutiva de concentración, abandonando posturas precedentes que llevaron a Barbón a excluir a miembros del Gobierno del "núcleo orgánico" del partido. Si finalmente se concretan hoy los esquemas planteados internamente, la Ejecutiva socialista reunirá todos los ámbitos de gestión y acción política regional del PSOE asturiano: el Presidente (Adrián Barbón), la Delegada del Gobierno (Adriana Lastra), la portavoz parlamentaria (Dolores Carcedo) y el portavoz del Ejecutivo (Guillermo Peláez).

Con todo, es probable que Adrián Barbón se guarde alguna sorpresa en la manga y que esta, además, tenga mensaje. El líder socialista suele dar importancia al aspecto simbólico de sus decisiones y al relato que las acompaña. Ayer, en el Niemeyer, dejó clara la idea de "familia" en el PSOE asturiano y también explicitó un respaldo a Sánchez sin fisuras: "Cuenta con nosotros para seguir liderando la transformación; Asturias nunca falla", le dijo.

Sánchez tomó el testigo destacando el carácter "ambicioso y positivo" del lema de los socialistas asturianos e iniciando su intervención con un recorrido por las mejores cifras económicas referidas a España que bien podría haber enunciado un líder del centroderecha. Pero dejó claro que "el reto no es crear empleo si no se crea con dignidad laboral y salarial". "Para los socialistas, ganar es que gane la mayoría social; para la derecha que lo haga una minoría", recalcó.

Y con una arenga que fue subiendo de tono, empujó al PSOE asturiano hacia ese horizonte de 2027 que Sánchez ya dibuja como un combate en el que no solo frenar a la derecha española, sino a la "internacional ultraderechista", la confabulación de poderes económicos que ha devuelto a Trump a la presidencia de Estados Unidos y que está dispuesta a desalojar los gobiernos de izquierdas también en Europa. A Podemos ni está ni se le espera; Sumar está desdibujándose como un espectro. Solo queda el PSOE como muro de contención. "Podrán tener al hombre más rico, algoritmos para extender odio, ira y desafección; pero no tienen el poder del voto", dijo. Y cerró con una apelación casi religiosa: "Si no defendemos la verdad, ¿quién lo va a hacer?". Las butacas y moquetas coloradas del auditorio del Niemeyer encajaban perfectamente: el PSOE rojizurdo asturiano enciende motores.

Suscríbete para seguir leyendo