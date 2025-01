Cómo se vivió el inicio del congreso socialista asturiano: vítores, gaita y una sonora protesta

Arrancó ayer el congreso de la FSA-PSOE con más de media hora de retraso, pero con un auditorio abarrotado para escuchar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón. Ambos se hicieron esperar, aunque su entrada entre vítores, besos y fotografías bien les valía la pena. Fueron aclamados por los socialistas asturianos, que esperaban este fin de semana con ganas y con el recuerdo aún en mente del último congreso, celebrado hace ya cuatro años con las mascarillas aún presentes y la pandemia dando sus últimos coletazos. Un escenario totalmente diferente al que se vivió este viernes en el que las imágenes de reencuentros se repitieron durante toda la tarde en el entorno del Centro Niemeyer de Avilés. Todo comenzó con el "Asturias, patria querida", que interpretaron el gaitero Iñaki Santianes y Néstor Díaz.

Los socialistas quisieron arropar a su líder que logró en la jornada un apoyo más que mayoritario a su gestión en los últimos cuatro años, logrando un respaldo del 97%. Pero ellos no fueron los únicos. Entre los más de cuatrocientos asistentes destacaron los nombres de Luis Tudanca, portavoz actual del PSOE en las cortes de Castilla y León; Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, Pablo Zuloaga, secretario general del Partido Socialista de Cantabria y la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego.

Por la explanada avilesina desfilaron desde primera hora de la tarde, los alcaldes y portavoces socialistas de todos los concejos asturianos, así como aquellos que a día de hoy acompañan a Barbón al frente del Gobierno regional. También el eurodiputado Jonás Fernández, que no quiso faltar a la cita "más importante para la vida interna del partido", como la describió en su intervención Rita Camblor, coordinadora de este congreso.

Pero mientras en el interior los vítores a Sánchez y a Barbón acompañaron su entrada, fuera los manifestantes se hicieron oír megáfono en mano para reclamarle al presidente del Principado la paralización de la funcionarización de los educadores sin una negociación previa. "Barbón, escucha, educadores en lucha", gritaban una y otra vez.

Los educadores, durante la manifestación en el exterior del Niemeyer. / LUISMA MURIAS

El malestar de los trabajadores está en la decisión del Gobierno regional de exigir en el proceso de oposición la titulación universitaria de la que muchos carecen. "El 80% de la plantilla no se va a poder funcionarizar", aseguraban ayer. Y es que la medida afecta no solo a los laborales fijos, que quedan como plantilla a extinguir y que no podrán promocionar, sino también a los interinos, que quedarán sin empleo en cuanto se aplique esa norma.

En la concentración participaron los sindicatos de CSIF, CC OO, Usipa y UGT. Aunque ellos no fueron los únicos en acudir a protestar un grupo de propietarios de pisos quisieron mostrar también su malestar por la situación actual de la vivienda y las dificultades para desahuciar a los inquilinos. "Los caseros no podemos ser el escudo social. No somos parte del problema, somos parte de la solución" y "Si no me pagan quiero mi casa" eran dos de las frases que podían leerse en sus pancartas.

La anécdota del día tuvo lugar antes de que Pedro Sánchez y Adrián Barbón hicieran acto de presencia en el congreso. Agentes de la Policía Nacional identificaron a un varón que portaba una bandera franquista y que tras la intervención de los cuerpos de seguridad decidió abandonar el lugar sin incidentes.

El congreso socialista continuará hoy con la ausencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que a última hora de ayer anunció que no estaría presente en Asturias por cuestiones de agenda. El expresidente del Gobierno del Principado no estará por tanto en la región, pero quienes sí han anunciado que estarán por Avilés son los integrantes del colectivo Hazte Oír, quienes plantarán frente al Niemeyer un autobús "denunciando la corrupción del gobierno del PSOE". El vehículo llevará los laterales decorados con la frase "El capo, ¡dimisión!" junto a fotografías, entre otros, de Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.