Luis Benito García, "Asturiano del mes" por su impulso para que la sidra fuese Patrimonio Mundial

El 4 de diciembre de 2024 ha pasado a la historia de la sidra y de Asturias. Ese día, poco después de las seis y media de la tarde, el Comité Intergubernamental de la Unesco anunció oficialmente desde Asunción (Paraguay) que la cultura sidrera de la región entraba en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Culminaba así un proceso que concitó un enorme apoyo popular en toda Asturias y que se había iniciado veinte años antes de la mano de Luis Benito García. El historiador lavianés, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, fue el creador e impulsor de la candidatura ante la Unesco desde 2005, designado su director científico por el Gobierno de Asturias en 2009, con el apoyo unánime de la Junta General del Principado, y autor del expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la cultura sidrera. Finalmente, lideró el equipo que llevó a cabo el expediente técnico que desembocó en la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco. Por todo ello, LA NUEVA ESPAÑA ha distinguido a Luis Benito García como "Asturiano del mes" de diciembre.

Luis Benito García (Pola de Laviana, 1974) ha destacado que "lo realmente sustantivo" de la decisión de la Unesco es que "se trata del reconocimiento a una cultura privativa de Asturias, milenaria, viva y coherente que, gracias a la íntima identificación de la comunidad portadora con el producto, ha logrado superar las más adversas coyunturas sin la necesidad de recurrir a ningún mecanismo de autentificación cultural".

Junto al trabajo para que la Unesco acabara reconociendo a la cultura de la sidra como Patrimonio de la Humanidad, el historiador lavianés ha llevado a cabo en los últimos años una importante labor investigadora alrededor de diversos aspectos relacionados con la bebida tradicional de la región, plasmada en un buen número de publicaciones de ámbito nacional e internacional. Entre ellas pueden citarse "Beber y saber. Una historia cultural de las bebidas", premio Gourmand 2005; "Las representaciones de la sidra", premio Gourmand 2008; "Intemperancia, degeneración y crimen. El discurso antialcohólico como estrategia de control social en la Asturias de la Restauración"; "Comensalidad, sociabilidad y rituales de consumo. La espicha en Asturias en el primer tercio del siglo XX"; "La sociabilidad sidrera durante el franquismo"; "The Institutionalization of Asturian Espicha during the Franco Regime" (en "DigestibleGovernance. Gastrocracy and Spanish Foodways"), o "Cultura sidrera y proyección internacional de Asturias".

El historiador, con uno de sus libros sobre la sidra y la manzana. / LNE

Luis Benito García ha sido comisario del pabellón de Asturias de la Feria Internacional de Muestras de Gijón (FIDMA) de 2022 y también de la exposición "Escanciando. Las representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas", celebrada en el Museo de Bellas Artes de Asturias en 2023. También forma parte de los grupos de investigación de Historia Sociocultural e Historia del Arte (EsArt). Además, el lavianés ha sido investigador del programa "European Network for Gastrointestinal Health Research", de la European Science Foundation (2011-2014), y responsable de investigación adjunto a la dirección de la Fundación Museo de la Sidra (2009-2011). También se desempeñó como investigador principal en proyectos para el Museo Palacio Valdés, Crivencar, Ayuntamiento de Sobrescobio, Grupo Trabanco, Montepío de la Minería del Carbón o CERMI. De igual forma, ha participado en proyectos como "Historia de la prensa en Asturias", "Diccionario de parlamentarios españoles" o "Fuentes orales para la Historia Social de Asturias".

García cuenta con las distinciones del Ayuntamiento de Laviana (2012), Mejor Embajador de la Sidra (2014), Espiga de Oro de los Humanitarios de Moreda (2019), Moscón de Oro Nacional en 2019 y premio Gascona "Una vida dedicada a la Sidra" (2023). Este año recibirá la Medalla de Asturias.