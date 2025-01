La crisis de la tuberculosis bovina llega a la Junta: PP y Vox piden la dimisión del consejero y la izquierda cree que la derecha "busca el espectáculo"

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, comparecerá el próximo miércoles 29 de enero en la Junta en un pleno extraordinario convocado por el Partido Popular y Vox para explicar la situación de la cabaña ganadera asturiana ante los casos de tuberculosis.. La Junta de portavoces parlamentarios, reunida esta mañana, aprobó la celebración de una sesión cuyo formato también ha ocasionado discrepancias. Los convocantes pretendían que compareciese también el presidente del Principado, Adrián Barbón. “El formato de que comparezca el Presidente no está recogido en el reglamento”, ha asegurado la portavoz socialista, Dolores Carcedo. Para PP y Vox, esa ausencia evidencia la intención de Barbón de “esconderse”.

Sánchez y Barbón, "matarifes" del campo asturiano

Luis Venta, portavoz adjunto de los populares, ha denunciado que el Principado pretende establecer un “corralito” a cerca de un millar de ganaderos, en un concejo, Tineo, que es el “mayor productor de leche de Asturias”. “El consejero y la directora general de ganadería, Rocío Huerta, han ido a Tineo a mentir o decir medias verdades ante más de 2.000 ganaderos, a enfrentarse con el sector y perder el poco crédito que tenían”, ha asegurado en referencia a la multitudinaria reunión celebrada en el concejo tinetense este lunes. Para Venta, “el consejero ya tenía que haber dimitido” y ha exigido a Barbón que “tome las riendas de este grave problema y proponga soluciones consensuadas con los afectaos”. “Pedro Sánchez y Barbón serán los matarifes del medio rural asturiano”, ha apuntado en referencia a la protección a lobo y la situación ante la tuberculosis.

Venta, además, ha asegurado que la defensa a toda costa del estatus sanitario no puede ser la solución. “Estar declarados libre de tuberculosis es beneficioso, pero no pued se run objetivo mantener esa declaración si sacrificamos miles de animales por mantenerlo; haríamos un pan con unas tortas”, ha aseverado.

Un gobierno rehén de los "ecologistas de salón"

Carolina López, portavoz de Vox, ha sido quien ha cuestionado el formato del pleno extraordinario, en el que no habrá ocasión de intercambio de opiniones entre el consejero y los grupos parlamentarios (habrá una primera exposición de Marcos Líndez, veinte minutos de fijación de posiciones para cada grupo y un cierre sin límite de tiempo del consejero). “Está demostrando cobardía ante un conflicto que está poniendo en pie de guerra al sector”, ha señalado López, para quien la ausencia de Barbón constata “su nulo conocimiento del sector”.

La portavoz de Vox ha apuntado tres cuestiones que preocupan a su partido: primera, “la falta de transparencia en la decisión de cambiar el protocolo de manera unilateral sin dar datos ni explicaciones”; la segunda, “que no se facilite cuántos animales que realmente estaban sanos se han sacrificado”, y la tercera, que “no se intervenga ante el descontrol de la fauna salvaje”. “Si esto no se soluciona, los ganaderos no llevarán a su vacas a pastar y el monte será matorral. ¿Van a pastar los ecologistas de salón?”, se preguntó. Precisamente el Gobierno regional, dijo, es rehén de esos "ecologistas de salón".

"Diálogo, diálogo y más diálogo"

En términos similares se ha expresado el portavoz de Foro, Adrián Pumares, para quien “las explicaciones del Consejero y su equipo siguen sin convencer a nadie” y llevan a los ganaderos “a la ruina”. Acusó a Marcos Líndez de “renunciar al diálogo con el sector y renunciar al consenso” y advirtió que la situación terminará extendiéndose a otros municipios. “Nos tememos que en el Pleno de la próxima semana tampoco dará respuesta a todas las dudas; lo que debe hacer y tenía que haber hecho desde el principio es sentarse con los ganaderos”, ha insistido para reclamar “diálogo, diálogo y más diálogo”.

"Se busca el ruido"

El bloque de la izquierda, en cambio, recela de esta convocatoria de Pleno extraordinario. Lo afirmó la portavoz socialista, Dolores Carcedo, al confiar en que se produzca un “debate constructivo” aunque expresó su desconfianza: “Viendo cómo se ha solicitado la reunión y lo ocurrido en Tineo, se busca el Pleno más por el ruido que por la información”, ha dicho.

"Soluciones con rigor técnico"

Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, ha insistido en que “las soluciones al problema han de ser dialogadas, pero con rigor técnico”. Acusó a la alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro, Carmen Moriyón, de acudir a la reunión ganadera de Tineo con intención de “reventarla” en una actitud “trumpista”. Y ha insistido en que es necesario “avanzar en el diálogo con los ganaderos y explorar todas las soluciones”. Respecto al formato del debate, contradijo a la portavoz de Vox y aseguró que “el formato es el mismo que en otras ocasiones” y aseguró que los de Abascal “a lo que se oponían era a que el Consejero tuviese tiempo ilimitado para responder”.

"Quieren aumentar la crispación"

Especialmente dura con PP y Vox fue la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. “Es un Pleno espectáculo, y en vez de hablar de un asunto importante se usará para la batalla política”, ha sospechado. Tomé pide “seriedad y rigor” y dejar de lado “luchas partidistas en este asunto”. “Nosotras tenemos muchas preguntas, pero para buscar soluciones ante un problema de salud pública, no para manipular a la gente”. Sin embargo, cree que PP y Vox, “que actúan de la mano y con los mismos objetivos” y buscan “aumentar la crispación y la polarización tratando de conseguir un rédito que no se puede hacer con bulos, mentiras y exageraciones”. “Es el momento oportuno para lanzar un mensaje al medio rural y a quienes creen que la extrema derecha va a ser su solución; el líder mundial de esta extrema derecha, Donald Trump, toma medidas que perjudicarán la economía mundial, la de nuestro país y la asturiana”.

Con todo, el pleno extraordinario del próximo miércoles 29 se prevé de alto voltaje, con posible presencia de ganaderos protestando ante el palacio parlamentario.