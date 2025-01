El consejero Borja Sánchez, tras ser operado de cáncer de colon: "Hay momentos duros, pero los avances que constato los compensan de sobra"

"Todo un éxito". Así asegura el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, que fue la operación que el pasado viernes le hicieron en el HUCA, tras ser diagnosticado de cáncer de colon a sus 45 años. "El equipo de cirugía estaba muy contento de cómo había trascurrido todo, pudieron limpiar bien la zona y extraer toda la parte afectada, más otras zonas que tienen que extraer para analizar. Tras estar casi un día en reanimación, el sábado volví a mi habitación", cuenta el científico mierense a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

El Principado hizo pública la enfermedad de Borja Sánchez el pasado día 15 al anunciar una reestructuración en el Gobierno. El consejero de Hacienda y Fondos Europeos Europeos, Guillermo Peláez, sustituiría a Sánchez forma temporal y el hasta ahora director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo, ascendía a viceconsejero de Ciencia, Innovación, Investigación y Transformación Digital (se trata de una nueva viceconsejería). Sánchez relató entonces, también a través de sus redes sociales, que se había puesto "muy malín" y que "ya sospechaba que algo no iba bien dentro de mí". Tras ser ingresado primero en el hospital Valle del Nalón y, después, en el HUCA, llegó el duro diagnóstico: cáncer de colon.

"Es un proceso que tiene sus momentos duros (no voy a negarlo), pero los avances que constatas en los momentos buenos los compensan de sobra", asegura. "Para que os hagáis una idea, el sábado de tarde, un día después de la operación, me sentaron hora y media en el sillón. Dolorido por todos los lados y casi sin control sobre mis movimientos, porque me tiraban los puntos por toda la zona del abdomen. Dos días después ya era capaz de levantarme solo y de caminar pasillo alante y atrás, que es la mejor forma de reactivar el cuerpo", relata.

El consejero Sánchez es optimista (siempre lo es, según afirman quienes lo conocen). "Creo que el asunto va muy bien. Estoy en manos de los mejores equipos en todos los sitios: en el quirófano, en reanimación, en planta, en los traslados cuando te tienen que hacer una placa, en rehabilitación pulmonar... Son unos fenómenos. Y después para los momentos malos (que como decía antes no puedo negar que los hay), tengo a mi familia pendiente que son los que están ahí, en las duras y en las maduras", manifiesta.

Los calcetines que hacen "más amena" la estancia

Pese a todo, el consejero de Ciencia del Gobierno del Principado se siente "afortunado". "A medida que pasan los días y que puedo pensar más y más sobre lo que me ha pasado, más afortunado me considero". Borja Sánchez finaliza su mensaje agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y "detalles", como los calcetines "tan chulos", de color azul y con dibujos, que muestra en la foto que acompaña sus palabras. "Sirven para hacer más amena la estancia", apunta, para concluir: "Espero que el siguiente mensaje sea con el alta bajo el brazo".