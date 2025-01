Relatan cómo es dormir en uno de los peores alojamientos de Asturias: "No vayáis con niños por lo que hay en el techo..."

En muchas ocasiones, dar con un alojamiento que no nos gusta o que no es lo que prometían las fotos o los comentarios puede suponer un handicap en nuestras vacaciones. Y es que malas ofertas hay muchos lugares...

"Parece un picadero". Así define un clientes uno de los hoteles más singulares de Asturias en una conocida red social. "No vayáis en familia", advierte el mismo supuesto cliente, quien critica que había "espejos en el techo". "Qué vergüenza de sitio; no vayáis en familia", censura.

"Las paredes estaban sucias, la de recepción podía entrar al lugar donde tenias tu coche aparcado por una puerta como si nada... Tenia hasta espejos en el techo. Eso parece un picadero. Nosotros nos fuimos al instante, no estuvimos ni diez minutos. Si tenéis pensado ir con niños ni os molestéis, porque huele a tabaco las habitaciones. Qué vergüenza de sitio", criticó un usuario a través de una popular red social. No fue el único. También hubo otros supuestos huéspedes que tacharon la experiencia de "mejorable y más bien cutre". "El sistema de pago por tarjeta es terrible. La cocina, congelada y de mala calidad", reseñó, al tiempo que se quejó de que no les pidieron el DNI "y en España es ilegal".

Pero no todo son malas críticas. También hay quien ensalza el servicio. "Tiene bueno acceso y la habitación es amplia y cómoda", "no es exactamente para ir en familia con dos niños, pero aun así estuvimos divinamente", "hotel muy limpio; carta económica y muy bien", apuntaron también algunos clientes.

Las quejas de los empresarios por este tipo de críticas son habituales. Y es que muchos se quejan de que las webs especializadas en este tipo de valoraciones y comentarios no exigen facturas ni pruebas de compra antes de poner notas y comentarios, lo que facilita que puedan introducirse opiniones falsas.

Esto es especialmente importante, ya que cada vez son más los clientes que fían a este tipo de puntuaciones la elección de un restaurante o un hotel.