La revuelta por la tuberculosis: el Principado dice que solo sacrifica "vacas positivas" y rechaza una segunda prueba porque "falsea resultados"

La tensión entre los ganaderos de Tineo y el Principado ante el brote de tuberculosis bovina que empieza a "desbocarse" en el concejo ha alcanzado un punto de no retorno. Los afectados acusan al Gobierno de estar matando vacas sanas, mientras que la Consejería de Medio Rural se defiende refugiándose en el Plan Nacional de Erradicación de Tuberculosis. "Solo se envían al matadero las vacas que dan positivo", aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA la directora general de Ganadería, Rocío Huerta. Pero, ¿cuáles son las razones del Principado para no mover ni un punto del plan integral de actuación sanitaria que aprobaron a mediados de diciembre para intentar frenar el avance de la enfermedad en Tineo?

Plan Nacional de Erradicación de Tuberculosis. Estipula que las comunidades con estatus de zona libre de tubercolisis, como en el caso de Asturias, pueden aplicar medidas adicionales ante la aparición de focos que pongan en riesgo el riesgo de explotaciones del territorio. "Desde 2021 en Tineo estamos viendo un incremento desproporcionado respecto a Asturias. Algo que también ocurre en una zona concreta de Parres", explica Huerta. En concreto, de los 14 focos que hubo el año pasado, cinco fueron en Tineo y afectaron tanto a vacas de leche como de carne.

Pruebas. Uno de los principales puntos de fricción entre los ganaderos y el Principado está en el número de pruebas que se realizan. El plan nacional contempla la posibilidad de hacer dos análisis, uno simple y uno comparativo con la tuberculosis aviar. El problema, apunta Huerta, es que "hay veces que los resultados de la bovina se camuflan dentro de la aviar, y es algo que está demostrado".

Supresión del protocolo de flexibilización. El Gobierno regional ha decidido hacer solo la primera prueba al considerar que la comparativa puede "falsear el resultado". La directora general defiende que "cuando hay un factor de riesgo y una incidencia alta la primera medida es quitar las flexibilizaciones". "Hay que tomar medidas porque se está desbocando la enfermedad", advierte.

Requisitos para la prueba comparativa. Huerta insiste en que no solo la doble prueba no es del todo fiable, sino que tampoco todos los ganaderos podrían acceder a ella. El plan nacional establece una serie de requisitos como que la incidencia de rebaño tiene que ser menor al 1% (en Tineo actualmente se sitúa en el 0,63%), además la explotación tiene que llevar tres años sin casos de tuberculosis y superar un sondeo previo.

Resultados. Para que una vaca sea diagnosticada con tuberculosis bovina debe reaccionar a la prueba registrando un aumento en el pliegue de piel en el que se produjo el pinchazo de más de 4 milímetros. En ese caso, se determina su traslado al matadero. Si la hinchazón del pliegue es de entre 2 y 4 milímetros, el animal pasaría a ser una res dudosa o en seguimiento. "Solo se están matando las vacas positivas", asegura Huerta.

Ausencia de positivo en el matadero. Una de las críticas es que hay vacas sacrificadas que no han dado positivo. En este sentido, Huerta defiende que el hecho de que la tuberculosis no salga en los análisis no quiere decir que la vaca esté sana. "Es una enfermedad de crecimiento lento. Si es un animal joven a lo mejor no se han manifestado los síntomas", insiste.

Vacío sanitario. El plan aprobado por el Principado recomienda hacer vacíos sanitarios en las explotaciones que registren casos. Es decir, sacrificar a todos los animales. Pero esta medida es tan solo una recomendación, por tanto no tiene carácter obligatorio.

Origen del foco. Otro punto de debate está en el origen del brote. Los ganaderos piden más medidas contra la fauna silvestre. En este sentido, el Principado ha pedido al coto de caza que incremente el número de jabalíes abatidos. Además, habrá veterinarios oficiales realizando muestreos en las cacerías.

Tineo celebrará un Pleno municipal para apoyar a los ganaderos El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tineo, conformado por PP y Vox, ha convocado un Pleno extraordinario para mañana a la una de la tarde en el que se votará una declaración institucional de apoyo al sector ganadero al hilo del brote de tuberculosis bovina que padece el concejo y que ha llevado al Principado a aplicar medidas extraordinarias para su control. Además de reiterar que se recupere el protocolo de flexibilización en el diagnóstico de la enfermedad, el gobierno local va más allá y pide "que se reconozca la importancia estratégica del sector primario en Tineo, dotando un presupuesto finalista para luchar contra esta lacra que está lastrando la economía de nuestro municipio". También exige un mayor control sobre la fauna salvaje. En este sentido, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) hace responsable al Principado del "fracaso en el control de la tuberculosis bovina" y rechaza que se relacione esta enfermedad con el lobo: La culpa de la propagación es "de algunos humanos, por haber movido vacas sin bioseguridad", subraya el colectivo ecologista.

