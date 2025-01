Los educadores sociales amenazan con incrementar sus protestas si no se frena la funcionarización

Los educadores sociales están dispuestos a incrementar el nivel de sus protestas para lograr que el Principado paralice el actual proceso de funcionarización que dejaría fuera a más del 80% de la plantilla. Los comités de empresa de Derechos Sociales y Hacienda, que este jueves volvieron a manifestarse frente a Presidencia, critican que el procedimiento se ha realizado de forma “apresurada e impuesta sin haber negociación alguna, cumpliendo el mero trámite de convocar las mesas generales, pero desoyendo la parte social”.

El Gobierno regional tiene previsto iniciar un proceso de funcionarización en el que se exigirá la titulación única de diplomatura o grado en Educación Social. El principal problema es que tan solo el 20% de la plantilla cumple con este requisito, ya que hasta la fecha tan solo se pedía una titulación universitaria de grado medio para acceder a las convocatorias de esta categoría. Es decir, muchos de los educadores actuales son psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos…

Esta medida afectaría, por tanto, a un 80% del personal laboral fijo (214 personas), que no podrían funcionarizarse y se quedarían en una categoría a extinguir. No podrían moverse de puesto ni acceder a categorías superiores. Según los comités empresariales, se crearían dos tipos de categorías jurídicas, pero “a la hora del desempeño efectivo del trabajo no habría diferencia alguna”.

Por otro lado, el personal laboral temporal (144 personas) sería “despedido y no tendría opción de volver a formar parte de las bolsas de empleo temporal”. Mientras que en la categoría de auxiliar educador, con 258 trabajadores como personal laboral fijo, se limitaría su derecho a promocionar, ya que no tendrían la opción de funcionarizarse.

Para los trabajadores afectados, la solución pasaría por crear un “cuerpo integrador, especializado y multidisciplinar” como ya han hecho otras comunidades autónomas, en el que se incluya tanto a los educadores como a los auxiliares dentro de una misma área funcional y ambos cuerpos puedan acceder a la funcionarización.

Advierten, además, que si la Administración no da marcha atrás se encontrará con un “grave problema de gestión de personal”, ya que no habrá trabajadores suficientes para cubrir las necesidades actuales de servicio, provocando una merma que afectará a la atención de los menores. “No debemos olvidar que es un ámbito doblemente sensible al tratarse de menores en situaciones de desprotección y vulnerabilidad”, recuerdan.

Por último, los comités critican que en Asturias el grado de Educación Social tan solo se puede cursar de manera presencial en una universidad privada, a la que acusan de beneficiarse de fondos públicos mientras "los propios centros de menores de titularidad pública tienen graves problemas de suministros".