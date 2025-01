J.K. Álvarez, premiado en el Notofilmfest de Madrid por "La reina de los idiotas"

"La reina de los idiotas", cortometraje dirigido por el asturiano J.K. Álvarez, fue galardonado en el festival "Notofilmfest" de Madrid con el premio "Madrid 21 Distritos", que distingue al mejor trabajo producido en la comunidad.

Señala Álvarez que "es el primer paso de lo que espero que sea un recorrido por festivales internacionales. El Notodofilmfest es un escaparate muy importante y desde hace muchos años para el cortometraje español, y haber estrenado el trabajo aquí nos ha dado la oportunidad de experimentar la respuesta directa del público y del jurado".

Madrid, señala, "actúa como un escenario para la historia, no es en absoluto determinante ni juega un papel relevante más allá de lo que vemos en la pantalla. Es una historia que bien podría desarrollarse casi en cualquier parte del mundo".

Estamos ante "una distopía tratada en clave de comedia. Narra la historia de una mujer que ejerce un gran poder mediático entre sus seguidores y su entorno. Un poder desmedido de influencia. Una influencer. No es más que una caricatura de la realidad que vemos cada día en las redes sociales y de la involución a la que estamos asistiendo, estirando todo un poco e imaginando hasta qué punto podríamos llegar. Parece que no nos sorprendemos o no nos llama tanto la atención cuando lo vemos en la vida real, porque se ha convertido en algo cotidiano; pero cuando lo representamos en una ficción a través de pantalla de cine la gente se ríe, se sorprende o reflexiona sobre que es algo de lo que podría llegar a pasar".

Ya está pasando, afirma, "no hay más que ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El actual presidente es presidente porque primero fue un personaje mediático y generó una influencia en la sociedad hasta llegar a donde está". Es un trabajo "técnica y narrativamente muy simple. El reto pudo consistir en condensar en tan poquito tiempo una serie de ideas que tenían que quedar reflejadas para determinar la personalidad de la protagonista".

Intentó jugar mucho "con el punto de vista de quienes consumen redes sociales; de ahí el formato vertical en varias de las escenas y el hecho de que ella rompa la cuarta pared hablando directamente a su público, lo que ella quiere mostrar o lo que se nos muestra también a través de las televisiones".