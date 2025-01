El acuerdo de PSOE e IU para explorar nuevos tributos desconcierta al empresariado y Barbón afirma: "No hay ningún pacto, sino un diálogo franco"

El anuncio del pacto de PSOE e IU para incorporar nuevos impuestos a la “vía fiscal” asturiana ha pillado por sorpresa a los empresarios asturianos, tal como han reconocido este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tiene como protagonista de su segunda jornada a Asturias y los 40 años del eslogan "Paraíso Natural". Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y Félix Baragaño, de la de Gijón, han mostrado a priori su rechazo y también se declaran sorprendidos del “giro” de los socialistas. Confían en que Barbón concrete sus planes. María Calvo, presidenta de FADE, pidió al Principado que reconsidere su postura.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha entrado en el asunto y ha afirmado en Fitur que "no hay ningún pacto sobre nuevos impuestos", pese a que PSOE e IU acordaron presentar una proposición no de ley conjunta para explorar nuevos tributos. El portavoz de Convocatoria por Asturies (IU), Xabel Vegas, afirmó ayer que la presentación de ese texto conjunto sería "en los próximos días".

Barbón en cambio ha dicho que más que un pacto lo que se está haciendo es "profundizar en la vía fiscal asturiana". "No estamos en ese momento, no se trata de crear nuevos impuestos ni hay ningún acuerdo al respecto; lo que hay es un diálogo franco, sereno y sincero entre los dos partidos que apoyan al Gobierno para tener una vía fiscal justa". Según Barbón, la "vía fiscal asturiana" es una vía fiscal "justa" que establece "alivios fiscales a quienes más lo necesitan: las clases trabajadoras y a las clases medias de Asturias y, a cambio, los que tenemos unos mejores salarios, pagamos un poco más".

Carlos Paniceres expresó su sorpresa porque "ni en el programa electoral con el que se presentó el Partido Socialista al Gobierno y ni cuando el Presidente estuvo en la Cámara se habló de aumento tributario". "No entiendo que se aprueben hace menos de un mes los presupuestos y ahora s equieran modificar las reglas del juego", ha señalado. Para Paniceres, introducir elementos impositivos en la "vía fiscal asturiana" es "abandonar la centralidad, abandonar a las clases medias" y supone "una mala política para el Gobierno". A falta de las explicaciones del Presidente, la Cámara de Comercio destacó que las rebajas que se introdujeron en Sucesiones terminaron motivando una subida de la recaudación. "A veces ese es el camino", ha dicho.

"Necesitamos más recaudación, no estamos en contra de que se pague impuestos, por supuesto, pero, evidentemente, para abarcar a las clases medias no tiene sentido", ha dicho. Para Paniceres, lo "preocupante" no es "que lo anuncie Izquierda Unida, es que aparece el propio Partido Socialista siendo copartícipe de esta iniciativa".

El presidente de la Cámara de Gijón, Félix Baragaño, insistió en que "desde la perspectiva empresarial" el objetivo es que Asturias "siga siendo un territorio atractivo para traer inversiones", para lo que se necesita "una situación impositiva similar a las comunidades de nuestro entorno e idealmente hasta incluso hasta la de Madrid, que al final todos lo tenemos como referencia". Por eso, aseguró que desde esa perspectiva el planteamiento "no lo podemos valorar en positivo". "Me sorprendió mucho, porque las medidas que habían ido tomando habían sido relativamente recientes y parecía que iban consolidándose un para favorecer ciertas cosas; de un día para otro nos despertamos con esto".

María Calvo, presidenta de la patronal FADE, ha exigido al Principado que "reconsidere su postura" y formule un planteamiento "completo, serio y comparativo" sobre la fiscalidad asturiana. Según Calvo, el debate no debería centrarse en cuestiones "ideológicas" sino "objetivas"."Somos ya una comunidad autónoma que tiene claras desventajas fiscales respecto al resto de las españolas; por esto, a la vista de lo anunciado y a falta de ver la propuesta concreta, el planteamiento del Principado parece ir en la senda contraria a la que deberíamos tomar", ha recalcado.

La presidenta de Fade ha afirmado que subir tributos "mermará la actividad económica" y lastrará la atracción de empresas e incluso las ahuyentará. "Supondrá agrandar la injusticia que sufren la gran mayoría de contribuyentes asturianos en la actualidad, que en igualdad de condiciones de renta, ven crecer su brecha fiscal respecto a otras regiones". Entre las modificaciones fiscales que exploran PSOE e IU están impuestos a grandes tenedores de vivienda o subir el gravamen a las grandes superficies, pero para Calvo "gravar aún más la vivienda no solo no conseguirá resolver el problema existente en la actualidad, sino que lo acrecentará" y las grandes superficies "ya soportan en Asturias una fiscalidad más elevada que en otros territorios". Calvo no se cierra a modificar esa tributación teniendo en cuenta aspectos medioambeintales, pero esos cambios "no deberían traducirse en un aumento de su tributación".