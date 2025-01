Asturias, divina de la muerte en Madrid: crónica del día dedicado a celebrar el Paraíso Natural en Fitur

Mira que este año el Principado se esforzó con su pabellón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y apostó por ampliarlo –más de 1.000 metros cuadros, un 14% más grande que el de 2024– para poder acoger a los muchos que por allí se acercan. Pero nada. No hubo manera. Al final, la elevada asistencia desbordó los límites del estand y hubo más gente de pie que sentada.

Fue en lo primero que se fijó Adrián Barbón nada más empezar su discurso, con el que inauguró el programa del Día de Asturias en Fitur. "Tengo que decir antes de nada que ampliamos el espacio para no estar aquí apelotonados pero veo que sigue quedándose pequeño. No sé, habrá que seguir creciendo y coger espacio a Galicia o Castilla y León", bromeó, no sin cierto orgullo, el Presidente del Principado.

No solo hubo llenazo dentro del pabellón, sino que también la cola fue larga en su exterior, ante los dos mostradores repletos de folletos que recogen las bondades y bellezas del Paraíso Natural. En los expositores de alrededor de otras comunidades no había tanta demanda, quizás por eso el chascarrillo de Barbón.

Lucas, Hevia y Barbón. / M. Riera

La cuestión es que no faltó nadie en la jornada en la que Asturias fue protagonista. Hasta Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, no pudo evitar pararse a tomar un culín –de camino al expositor de Oviedo, que suele ir por libre en esta feria– en el Rincón Sidrero, donde brindó con Barbón observados de cerca por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Un logo de foto

Minutos después el brindis corrió a cargo de tres llamativas drag queens de Torremolinos, en plena promoción de su show por el recinto. No se resistieron a fotografiarse junto a la recreación de los tres arcos del logo Paraíso Natural –ni ellas ni nadie, pues hubo también cola para hacerse la foto– y luego aceptaron la invitación de los escanciadores a tomarse un culín. "¿Cómo se hace? ¿En serio que me lo tomo todo de golpe?", preguntó una de ellas antes de tragarse todo el contenido del vaso. "¿Si está rica? Acostumbrada a la del Mercadona, ya me dirás... Viva Asturias y toda esa gente divina de la muerte que allí hay", se despidió.

Por piropos que no sea. El Paraíso Natural está de cumpleaños, 40 años, que se dicen pronto. Además, se celebran 10 años y 40, respectivamente, desde que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad el Camino de Santiago y el Prerrománico, a lo que se suma el reciente reconocimiento a la cultura sidrera.

Los alcaldes presentes en Fitur, en el pabellón asturiano, con parte del Gobierno regional. / PRINCIPADO DE ASTURIAS

Así las cosas no es de extrañar el apelotonamiento en el pabellón. Hubo mucho empresario del sector turístico y también de otros: estuvieron los tres presidentes de las cámaras de Comercio, Carlos Paniceres (Oviedo), Félix Baragaño (Gijón) y Daniel Sánchez (Avilés), además del director general del Sabadell Herrero, Pablo Junceda, entre otros. Del Gobierno regional faltaron pocos consejeros, y también estuvo el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y la vicepresidenta Celia Fernández, entre otros. La oposición estuvo representada por Álvaro Queipo (PP) y Carolina López (Vox). Hubo muchos alcaldes, de todos los colores. Hasta Alfredo Canteli, que tenía acto propio e importante en su estand (vecino del asturiano,) acudió al discurso de Barbón con su mujer –llegaron un pelín tarde, pero tuvieron asiento guardado–. Otros políticos: Patxi López, secretario de política federal del PSOE; y la ministra de Juventud, Sira Rego

Más gente: la directora de la Fundación Princesa, Teresa Sanjurjo; el Padre Ángel; el periodista José Ramón Lucas con su pareja, la empresaria Sandra Ibarra; el gaitero José Ángel Hevia; el empresario Blas Herrero; la empresaria Begoña Costales... Muchas gente y muy buen rollo. Y también corrillos: que el presidente del PP con el consejero de IU (buen rato hablando); que si el Alcalde de Ribadesella con el Consejero de Fomento (hablaban dijo del puente); los empresarios con solándose entre sí por ese anuncio de más impuestos...

Toda Asturias en Madrid, que se le quedó pequeño. Lo dicho: al final habrá que ampliar el pabellón.

